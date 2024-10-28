В Харькове в результате ночной массированной атаки пострадал 21 человек, из них 5 детей. Повреждена жилищная инфраструктура.

Об этом сообщает ГСЧС.

Вечером и ночью враг нанес удары по Шевченковскому, Салтовскому и Холодногорскому районам Харькова, а также по городу Чугуев Харьковской области.

В Холодногорском районе в результате авиационного удара частично разрушены квартиры на верхнем этаже девятиэтажного жилого дома. Также в здании выбиты окна.

В Салтовском районе разрушена одна хозяйственная постройка, поврежден 21 частный дом и 4 авто.

Еще кадры многоэтажки в Харькове, рядом с которой попала российская авиабомба.

Накануне россияне атаковали город Днепр. Погибли пять человек, среди них ребенок.

Война в Украине идет уже 976-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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