Ночью россияне атаковали город Днепр. Погибли три человека, среди них ребенок. 19 человек пострадали, из них четверо детей. Восемь - госпитализированы.

Об этом сообщает ГСЧС и глава ОВА Сергей Лысак.

В результате ночной ракетной атаки в городе есть разрушение сразу на нескольких локациях, частично разрушено двухэтажное жилое здание. Также повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Повреждены корпуса больницы.

Из-под завала двухэтажного жилого дома спасатели извлекли 3 погибших. Еще одну женщину удалось спасти. Ее достали из разрушенного дома и передали медикам.

Всего ранения получили 18 человек, среди них 4 ребенка.

Напомним, после удара беспилотника в 25-этажный жилой дом в Соломенском районе Киева погиб человек, как минимум четверо пострадали.

Война в Украине идет уже 974-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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