Сегодня ночью российские войска ударили по Запорожью. Ранены три человека, среди них 12-летняя девочка.

Об этом сообщает ГСЧС и глава ОВА Иван Федоров.

Повреждены частные жилые дома и производственные помещения одного из предприятий. Один дом полностью разрушен.

Также ночью россияне обстреляли один из микрорайонов Херсона. В результате вражеской атаки возник пожар на складском помещении и площадке открытого хранения отходов производства.

В ГСЧС сообщили, что из-за постоянных повторных обстрелов спасателям приходилось несколько раз уезжать в безопасное место, а затем снова возвращаться к тушению. К утру пожар удалось погасить.

Ещё кадры с места прилёта по складу в Херсоне.

Виден масштабный пожар.

Напомним, 1 октября в результате российского удара по Запорожью были повреждены и разрушены 69 многоквартирных и частных домов. Погиб один человек, ещё 32 горожан получили ранения.

Война в Украине идет уже 962-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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