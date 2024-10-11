В Одесской области после вчерашнего обстрела погибли четыре человека. В числе погибших и 16-летняя девушка. Травмированы десять человек.

Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на спасателей.

Одесские паблики писали, что удар был по фермерскому хозяйству.

В прокуратуре заявили, что в Одесском районе вчера вечером был прилет "Искандера" по объекту гражданской инфраструктуры.

Разрушены двухэтажное здание, где проживали работники частного предприятия, и производственные помещения. Погибшие пострадавшие находились в здании, которое попало под обстрел.

Губернатор Одесской области Олег Кипер уточнил, что удар наносился баллистическими ракетами.

"В результате атаки в Одесском районе произошло разрушение двухэтажного здания, где жили и работали гражданские. Под завалами оказались люди. Спасатели ГСЧС спасли четыре человека, еще три человека, к сожалению, под обломками здания погибли. Среди погибших – 43-летняя женщина, 22-летний парень и 16-летняя девушка. Еще одна женщина от полученных травм скончалась в больнице", - сообщил Кипер.

Также появились кадры с места вчерашнего прилета, где были поражены производство и общежитие работников.

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