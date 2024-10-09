Сегодня россияне обстреляли ракетами Одесскую область. Власти официально подтвердили удар по портовой инфраструктуре, во время которого повреждения получило гражданское судно под флагом Панамы – контейнеровоз "Shui Spirit".

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Алексей Кулеба.

По его словам, погибли пятеро, пострадавших девять.

"Все пострадавшие – украинцы. Пока им оказывается медицинская помощь, пятеро находятся в тяжелом состоянии", – сообщил Кулеба.

Из сообщения не ясно, являются ли украинцами погибшие.

Также Кулеба сказал, что за четыре последних дня россияне атаковали в портах Одесской области уже три судна.

В свою очередь глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что погибли шесть человек, восемь раненых.

Ранее одесские телеграм-каналы писали об ударе по порту Черноморска. В пабликах появлялось видео прилета и сообщалось о поражении сухогруза под флагом Панамы.

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