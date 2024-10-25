После прилета беспилотника в 25-этажный жилой дом в Соломенском районе Киева погиб человек, как минимум четверо пострадали.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, пожар удалось локализовать.

"В доме в Соломенском районе, по предварительной информации, один человек погиб. Четверым пострадавшим медики оказали помощь на месте. Пожар локализовали. Спасательно-поисковая операция продолжается", - написал Кличко.

Напомним, сегодня вечером в Киеве прогремели взрывы. В результате попадания дрона в 25-этажный жилой дом начался пожар. Проводится эвакуация жильцов.

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