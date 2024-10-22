Сегодня ночью россияне атаковали Сумскую область "Шахедами". Силами ПВО были сбиты 25 БПЛА. Об этом сообщает Сумская ОВА.

В результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора областного центра погибли три человека, среди которых один ребенок.

По данным местных СМИ, под завалами нашли тела 50-летней женщины, ее 14-летней дочери и 62-летней сестры.

Супруга погибшей достали из-под завалов живым, он госпитализирован.

Повреждены и соседние дома.

Утром в Сумах ударили по жилому многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры.

Напомним, вчера российские войска нанесли удар по жилому кварталу Запорожья. Четырнадцать человек пострадали, из которых трое в тяжелом состоянии, один погиб.

Также россияне ударили КАБами по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Харькова. Пострадали не менее 13 человек, среди них ребенок. Повреждены линии электропередач, многоквартирные дома, гаражи, АЗС.

Война в Украине идет уже 970-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

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