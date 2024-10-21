Сегодня утром российские войска нанесли удар по жилому кварталу Запорожья. Четырнадцать человек пострадали, из которых трое в тяжелом состоянии, один погиб.

Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Из-под завалов достали тело погибшего мужчины.

Частично разрушено двухэтажное здание детского сада. Взрывной волной и обломками повреждены находившиеся рядом легковые автомобили. Пожарные погасили пожар в двух металлических гаражах.

Повреждены двухэтажное админздание, два гаража, хозяйственное сооружение.

Также в результате утреннего удара по Кривому Рогу повреждены несколько пятиэтажек, магазины, отделения почты и аптека, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Пострадали пять человек, это женщины 33 и 51 года и мужчины – 19, 36 и 66 лет.

Война в Украине идет уже 969-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 октября 2024 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.