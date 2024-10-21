В Запорожье из-под завалов после прилета достали тело погибшего мужчины
Сегодня утром российские войска нанесли удар по жилому кварталу Запорожья. Четырнадцать человек пострадали, из которых трое в тяжелом состоянии, один погиб.
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Из-под завалов достали тело погибшего мужчины.
Частично разрушено двухэтажное здание детского сада. Взрывной волной и обломками повреждены находившиеся рядом легковые автомобили. Пожарные погасили пожар в двух металлических гаражах.
Повреждены двухэтажное админздание, два гаража, хозяйственное сооружение.
Также в результате утреннего удара по Кривому Рогу повреждены несколько пятиэтажек, магазины, отделения почты и аптека, сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Пострадали пять человек, это женщины 33 и 51 года и мужчины – 19, 36 и 66 лет.
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