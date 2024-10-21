В понедельник, 21 октября, в Украине идет 969-й день войны с Россией.

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Последние новости

12:19 Воздушная тревога по всей Украине из-за взлета МиГ.

12:00 Евросоюз поднимет вопрос об отправке своих миротворцев в Украину после войны, анонимно заявил Politico консервативный законодатель ЕС.

11:52 Кремль назвал слухи об отправке северокорейских военных в Украину на стороне РФ "противоречивой информацией".

"Много противоречивой информации, наверное так к ней и надо относиться", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

И добавил, что сотрудничество РФ и КНДР "не направлено против третьих стран".

11:41 За выходные значительно ухудшилась для ВСУ ситуация в районе двух городов Донецкой области - Селидово и Горняка.

Вчера украинские военные сообщили, что россияне перерезали все дороги снабжения под Селидово, кроме одной.

Судя по картам, речь о трассе на Покровск. То есть, во многом повторяется ситуация с Угледаром.

Сегодня боец с позывным "Мучной" сообщил, что в Селидово россияне смогли продвинуться как на севере, так и в восточной части города, а также усиливают огневой контроль над ключевой дорогой в Покровск.

Российские паблики пишут, что идут их попытки с юга выйти на эту трассу в районе Вишневого. По картам украинского паблика Deep State, до этого села им еще далеко. Россияне же публикуют карты, по которым бои идут уже на подступах к Вишневому.

Военные паблики с обеих сторон пишут, что российские войска продвигаются по одноэтажной застройке Селидово, тогда как основной укрепрайон ВСУ в городе опирается на центральные кварталы многоэтажек (с другой стороны, до полноценного штурма многоэтажек в том же Угледаре дело не дошло, поскольку ВСУ покинули город под угрозой окружения).

"Наступила следующая фаза в боях за город, не очень простая для нас", - оценил ситуацию украинский офицер с позывным "Алекс".

Юго-восточнее, в Горняке россияне также имели продвижение. Причем как в самом городе, о чем писали украинские военные, так и к югу от него, со стороны Зоряного.

Отметим, что ранее Горняк штурмовали только с севера. А теперь начнут и с южного направления, что осложняет положение ВСУ в городе.

Российские паблики утверждают, что их войска контролируют треть застройки Горняка, а бои охватили половину города. Украина этого не комментировала.

Если будет захвачен Горняк, это сделает более уязвимой Кураховку, которую начнут штурмовать с севера. С юга поселок уже "подпирают" позиции РФ в Островском (там есть угроза охвата Кураховки с западной стороны), а с востока бои идут в соседнем Зоряном.

Захват Кураховки позволит РФ срезать крупное вклинение ВСУ в этом районе, выровнять фронт, приступив уже к штурму и окружению еще одного города - Курахово.

11:05 Дым в Кривом Роге после взрывов.

11:03 Кадры пожара в Одессе после удара по припортовой инфраструктуре публикует ГСЧС.

10:43 В Запорожье уже пятеро раненых после утреннего прилета, сообщает ОВА.

Двое - в тяжелом состоянии.

10:41 О взрывах в Кривом Роге сообщают местные паблики.

10:36 Блогер Максим Спивак, который много путешествует, в Тернопольской области попал на блокпост ТЦК. Он публикует видео их разговора.

Он показал военкомам, что обновил данные через "Резерв+" в мае, в положенный законом срок. Но ВЛК не проходил, так как ему в его ТЦК сказали сделать это после того, как придет соответствующая повестка.

Тернопольский военкомат заявил, что нужно это делать самому без повестки, поэтому сказали ехать к ним в ТЦК и проходить ВЛК там, иначе приедет полиция и выпишет штраф по 210 статье, потому что он является нарушителем, хотя данные обновлены.

В итоге после полутора часов пререканий и звонков в свой ТЦК блогера просто отпустили.

10:32 В Сумах с утра были прилеты "Шахедов" по объектам критической инфраструктуры и жилому сектору, сообщает ОВА.

10:25 Кадры последствий утреннего прилета по Запорожью.

10:01 Воздушные силы сообщают, что ночью сбили 59 "Шахедов" из 116.

Было несколько прилетов по гражданской инфраструктуре.

09:58 О взрывах в Сумах сообщают местные паблики.

09:52 В Запорожье был прилет по жилому кварталу, сообщает ОВА.

Повреждены жилые дома. Сейчас известно об одном раненом.

09:33 Крыша многоэтажки от сбитых обломков была повреждена в Глевахе Фастовского района, уточняет ГСЧС.

09:24 ГУР заявляет об убийстве под Брянском начальника штаба российской авиационной эскадрильи Дмитрия Голенкова.

По данным украинской разведки, он причастен к ракетным ударам по торговому центру "Амстор" в Кременчуге летом 2022 года, когда погибли 22 человека, и по дому в Днепре в январе 2023 года, когда погибли 46 человек.

ГУР намекает, что его убили молотком и публикует кадры мужчины, который лежит с окровавленной головой. Его лица не видно.

В РФ смерти пилота не подтверждали.

09:20 Прилет сбитого дрона по крыше многоэтажки в Киевской области подтверждает ОВА.

Где именно это произошло, не уточняется.

Заявлено, что попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры не было.

09:14 В Одесской области вчера была атакована припортовая инфраструктура, сообщает ОВА.

Возник пожар, пострадавших нет.

09:12 Кадры прибытия главы Пентагона Ллойда Остина в Киев.

"Я вернулся в Украину в четвертый раз в качестве министра обороны, продемонстрировав, что Соединенные Штаты вместе с международным сообществом продолжают поддерживать Украину", - написал он в Х.

08:45 Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев с необъявленным визитом, пишет Wall Street Journal.

Издание сообщает, что он приехал "с сообщением о твердой приверженности США военным усилиям Украины, но без новой военной помощи или разрешения на использование ракет большой дальности внутри России".

Ранее украинские власти заявляли, что ожидают приезда делегации США для обсуждения плана победы президента Владимира Зеленского.

08:24 Пишут о прилёте "Шахеда" по крыше многоэтажки в Киевской области.

Официальной информации по этому поводу пока нет.

В Киеве власти сообщили при этом о незначительном повреждении многоквартирного дома в Голосеевском районе при налёте дронов на столицу.

08:19 Утренние кадры с места вчерашнего ракетного удара по Кривому Рогу.

Власти города сообщали о прилёте по объекту инфраструктуры, который расположен в районе плотной городской застройки.

08:15 В Киеве в результате ночных обстрелов пострадал человек, сообщает ГСЧС.

В результате атаки произошел пожар в Соломенском районе. Пожар ликвидирован.

Пострадал мужчина с ожогами лица, в госпитализации не нуждался.

08:00 Вчера вечером россияне ударили КАБами по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре Харькова. Пострадали не менее 13 человек, сред них ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС.

В результате обстрела повреждены линии электропередач, многоквартирные дома, гаражи, АЗС, частные домовладения и автомобили.

Возникли две незначительных очага пожаров, которые спасатели оперативно ликвидировали.

07:38 Момент удара КАБа по Харькову вчера вечером.

07:36 В Сумской области был прилёт по энергетике. Свет пропал в Роменском районе, сообщает ОВА.