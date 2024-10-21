Анализируем итоги 969-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

За выходные значительно ухудшилась для ВСУ ситуация в районе двух городов Донецкой области - Селидово и Горняка.

Вчера украинские военные сообщили, что россияне перерезали все дороги снабжения под Селидово, кроме одной. Судя по картам, речь о трассе на Покровск. То есть, во многом повторяется ситуация с Угледаром.

Сегодня боец с позывным "Мучной" сообщил, что в Селидово россине смогли продвинуться как на севере, так и в восточной части города, а также усиливают огневой контроль над ключевой дорогой в Покровск. Российские паблики пишут, что идут их попытки с юга выйти на эту трассу в районе Вишневого. По картам украинского паблика Deep State, до этого села им еще далеко. Россияне же публикуют карты, по которым бои идут уже на подступах к Вишневому.

Военные паблики с обеих сторон пишут, что российские войска продвигаются по одноэтажной застройке Селидово, тогда как основной укрепрайон ВСУ в городе опирается на центральные кварталы многоэтажек (с другой стороны, до полноценного штурма многоэтажек в том же Угледаре дело не дошло, поскольку ВСУ покинули город под угрозой окружения).

"Наступила следующая фаза в боях за город, не очень простая для нас", - оценил ситуацию украинский офицер с позывным "Алекс".

Юго-восточнее, в Горняке россияне также имели продвижение. Причем как в самом городе, о чем писали украинские военные, так и к югу от него, со стороны Зоряного. Отметим, что ранее Горняк штурмовали только с севера. А теперь начнут и с южного направления, что осложняет положение ВСУ в городе.

Российские паблики утверждают, что их войска контролируют треть застройки Горняка, а бои охватили половину города. Украина этого не комментировала.

Если будет захвачен Горняк, это сделает более уязвимой Кураховку, которую начнут штурмовать с севера. С юга поселок уже "подпирают" позиции РФ в Островском (там есть угроза охвата Кураховки с западной стороны), а с востока бои идут в соседнем Зоряном.

Захват Кураховки позволит РФ срезать крупное вклинение ВСУ в этом районе, выровнять фронт, приступив уже к штурму и окружению еще одного города - Курахово.

Второе важное направление фронта - к югу от Купянска. Там россияне практически вышли на левый берег реки Оскол через северную половину села Кругляковка, которое до этого несколько дней подвергалось усиленным механизированным штурмам.

Это подтверждают и укранские военные, а также телеграм-каналы, близкие к ВСУ. Причем 18 октября украинская военная разведка заявляла, что выбила российские войска из Кругляковки. Но буквально на следующий день появились данные, что россияне снова вошли в село.

Выход на берег Оскола было давней стратегической задачей российских войск. Кроме того, сама Кругляковка находится у переправы на правый берег реки и железнодорожной станции в Сеньково - то есть, здесь расположен важный логистический узел ВСУ к югу от Купянска. Который теперь будет в еще больше досягаемости полевой артиллерии и FPV-дронов.

К обстрелам. Россияне в последнее время стали более массированно запускать "Шахеды" по Украине - подчас их количество превышает сто, как было сегодня. Также дроны стали атаковать не только ночью, но и с утра - сегодня дроны нанесли в это время удар по Сумам.

Практически ежедневно идут удары баллистикой по портам в Одессе и области, а также по Кривому Рогу, где с субботы ежедневные прилеты, подчас по два раза в день. Также не прекращаются удары КАБами по Запорожью. Сегодня там погибли два человека и 15 получили ранения.

Были прилеты и в России. В Брянске на выходных дроны поразили завод по производству микроэлектроники "Кремний Эл".

Сперва об этом сообщали украинские паблики. Сегодня в компании подтвердили, что были атакованы производственные и административные корпуса. На заводе нарушено энергоснабжение и прерваны технологические цепочки. На предприятии заявили, что ставят задачу по скорейшему возобновлению производства электроники.

Это предприятие обслуживает военно-промышленный комплекс РФ, производя, в частности, чипы для систем ПВО.

Остин в Киеве и "план победы"

Сегодня в Киев с необъявленным визитом приехал глава Пентагона Ллойд Остин. Он привез 400-миллионный пакет военной помощи. Но вряд ли это было целью приезда.

Накануне украинские власти заявляли, что ожидается визит в Украине представителей американской администрации - для более детального обсуждения "плана победы" Зеленского. Неизвестно, обсуждался ли план. Но очевидно, что приезд Остину напрямую связан перспективами войны - на фоне вероятной смены власти в США.

На прошлой неделе Байден обсуждал тот же вопрос в Берлине с лидерами других крупнейших стран НАТО - Германии, Франции и Британии. Там, как пишет западная пресса, обсуждался как раз "план победы", а именно, первый пункт - требуемое Украиной приглашение в Альянс еще до окончания войны.

Никаких официальных заявлений по итогам этих встреч не было. Но французская газета Le Monde утверждает, что Британия и Франция согласны удовлетворить это требование, а США могут согласиться на него в случае победы на выборах Камалы Харрис. Против же на данный момент выступает Германия.

Отметим, что в Киеве параллельно побывал министр иностранных дел Франции, который подтвердил, что Париж не против приглашения Украины. Но остается непонятным, действительно ли ключевой игрок в этом вопросе - американцы - готовы пойти на выдачу приглашения Украине в случае победы демократов на выборах президента США.

Дело в том, что никто кроме Le Monde о таком гипотетическом согласии Байдена больше не сообщал.

Кроме того, этому несколько противоречит поведение американского президента, который достаточно демонстративно решил не встречаться с Зеленским сперва во время "Рамштайна" (в итоге эту встречу пришлось отменить), а затем и во время визита в Берлин (хотя украинский президент был сравнительно недалеко - в Брюсселе).

Причём этот "игнор" от Байдена последовал сразу после поездки Зеленского в США и презентации там "плана победы". Что многие трактовали как неприятие плана, о чем активно писала западная пресса.

Таким образом на данный момент США, по крайней мере публично, выступают против выдачи приглашения Украине вступить в НАТО. И нигде, кроме Le Monde, обратного не утверждалось.

Сложность этого решения для Америки и Запада в целом понятна. Если сейчас, до окончания войны, пригласить Украину в Альянс, даже не принимая её фактически, это ставит крест на перспективах завершить войну дипломатическим путём. Поскольку официальная цель России в этой войне - нейтральный и внеблоковый статус Киева. Учитывая, что сейчас российские войска владеют инициативой и на фронте, Москва потребует перед любыми потенциальными переговорами с участием Запада отозвать приглашение Киеву. Что для государств НАТО без потери лица сделать будет невозможно.

То есть, если сейчас принять Украину в НАТО, то перспективы каких-либо договоренностей в треугольнике Украина-Запад-Россия о прекращении войны если и не обновятся полностью, то будут крайне проблематичными.

Что, не исключено, и является главной целью тех, кто продвигает тему приглашения Украины в НАТО еще до окончания войны.

Детальнее о том, пригласят ли Украину в НАТО, мы разбирались в отдельном материале.

"Никто не хочет в армию". Проблемы с мобилизацией

На выходных командование ВСУ признало, что темпы мобилизации пошли на спад.

Сейчас средняя численность одновременной подготовки новобранцев в учебных центрах составляет 20 тысяч человек. Еще несколько месяцев назад эта цифра достигала почти 35 тысяч, сообщил представитель Генштаба ВСУ Василий Румак.

"Думаю, что это не тайна, несколько снизилась эта цифра, потому что снизилась численность мобилизационного ресурса, попадающего в учебные центры", — сказал Румак.

И, хотя, по словам министра обороны Умерова, количество мобилизованных выросло в 2,5 раза после принятия нового закона о мобилизации, эти цифры, судя по всему, к осени начали идти на спад.

Ранее о том, что число мобилизуемых падает, несмотря на принятый весной закон, сообщал секретарь оборонного комитета Рады Роман Костенко. Да и по недавним рейдам ТЦК также было видно, что план по набору в армию скорее всего не выполняется.

Это заметно и по заявлениям украинских военных. Главная проблема ВСУ сейчас не в дефиците оружия, а в нехватке людей, сообщил испанской газете El Pais анонимный представитель Минобороны.

"Никто не хочет идти в армию. Бригады говорят нам, что они не могут проовдить ротацию, что они измотаны. Скоро не будет людей, с которыми можно было бы воевать", - заявил собеседник издания.

О том же журналистам открыто заявили представители всех четырех бригад, защищающих Курахово. Они прогнозируют скорое падение города и в целом мрачно оценивают дальнейшую перспективу военных действий из-за нехватки пополнения.

"Почему мы идем назад? Потому что у нас нет ротаций, мы не отдыхаем, мы деморализованы", — говорит офицер Шкода из 46-й бригады. Военные говорят о проблеме СЗЧ и дезертирстве. Например, в Курахово 116-я бригада ТРО отказалась выполнять приказ и ее перекинули в Сумы.

Также солдаты критикуют насильственную мобилизацию, которая, по их мнению, отпугивает потенциальных добровольцев, которые не хотят оказаться на передке без достаточной подготовки. По их признанию, многие принудительно мобилизованные отказываются выполнять приказ или очень быстро погибают.

Из-за этого военные проводят на позициях без ротации и отдыха по три месяца. Еще год назад это был максимум месяц, а в первый год войны были ротации каждые четыре дня. У россиян сейчас преимущество один к трем, они "лучше подготовлены и адаптированы к этой войне, чем раньше".

О катастрофическом количестве отказников из-за того, что мобилизуют насильно не желающих воевать людей, сообщил политтехнолог Гайдай.

"Мои знакомые, которые находятся сейчас на фронте, и это в основном командиры подразделений, говорят, что прибывающие благодаря такой мобилизации это небоеспособный баланс для них. Из 25 человек в бой может пойти только один. Остальные – это потенциальные дезертиры, это ребята, которые первыми погибают. Это те, кто нашу обороноспособность не повышает", - рассказал он.

Власти же, похоже, не видят иного выхода как ужесточать процесс мобилизации. В субботу Сухопутные войска ВСУ пригрозили медиа уголовными делами за публикацию видео с принудительной мобилизацией.

"Спекулятивные действия в информационном пространстве, заключающиеся в прямых обвинениях якобы незаконных действиях представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки, будут проверять правоохранительные органы", - заявили в Сухопутных силах.

Следом нардеп от "Слуги народа" Александр Федиенко заявил, что в Украине будут заводить уголовные дела на пользователей телеграм-чатов, которые сообщают о местах работы ТЦК. По его словам, правоохранители будут находиться в таких чатах и вычислять пользователей по номерам телефонов.

Еще одно направление ужесточение мобилизации - фактическая остановка бронирования.

В приложении "Дия" до 15 ноября закрыли услугу бронирования работников от мобилизации. Сообщается, что до этого момента будет продолжаться аудит забронированных военнообязанных.

Ранее СМИ писали, что Кабмин приостанавливает бронирование от мобилизации.

Но в Минобороны это опровергали. Первый замминистра обороны Иван Гаврилюк сообщал, что до 15 ноября будут проводить аудит "критических" предприятий, но приостанавливать бронирование работников в это время не будут.

Но, как видим, де-факто бронирование приостановили.

Тем временем, адвокаты сообщают, что военнообязанные, которые обновили, согласно новому закону о мобилизации, свои персональные данные до 17 июля, стали получать в приложении "Резерв+" сообщения о том, что им необходимо явиться в ТЦК, так как были выявлены нарушения правил военного учёта.

Как заявляет адвокат Роман Симутин, его клиентам, которые установили "Резерв+" и изначально получали уведомление, что их данные успешно обновлены, стали приходить сообщения следующего содержания: "Выявлены нарушения правил военного учёта. Пожалуйста, обратитесь в ТЦК по месту регистрации или проживания для уточнения данных".

"Если честно, то это самая большая афера ТЦК, которую только видел, конечно, после МММ, - пишет адвокат, - Отправка сообщения в мобильное приложение "Резерв+" об обнаружении нарушения правил военного учёта, для устранения которых необходимо обратиться в ТЦК, отображается как в мобильном приложении, которое мужчина показывает работникам ТЦК или полицейским, так и в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов и в базе "Оберег", по которой работники ТЦК в общественных местах и на блокпостах проверяют состояние военно-учетных данных военнообязанных. Тот факт, что мужчина добросовестно и своевременно уточнил свои персональные данные, уже не будет иметь значения. При проверке военно-учетного документа и сверки с сведениями в Едином государственном реестре военнообязанных, работники ТЦК и полицейские будут видеть последнюю запись о том, что у мужчины выявлены нарушения правил военного учета, для устранения которых было необходимо обратиться в ТЦК, но он не обратился. Следующий шаг в этой афере – задержание и принудительное доставление мужчины в ТЦК".

Адвокат Ростислав Кравец подтвердил "Стране", что ТЦК массово мобилизуют тех, кто своевременно обновил данные, но не явился на ВВК.

В таком случае ТЦК отправляют военнообязанных на медкомиссию, а прошедших ВВК - далее в учебные центры. По словам адвоката, в своей практике он всё чаще сталкивается с ситуациями, когда только пришла повестка обновить данные, человек идёт в ТЦК, где его сразу мобилизуют.

Выборы в Молдове. Кризис "евромагнетизма"

Вчера в Молдове состоялись президентские выборы, а также прошел референдум о том, нужно ли включать в конституцию страны пункт о стремлении в Евросоюз.

Результаты этих голосований оказались неожиданно плохими для действующего президента Майи Санду.

Главное - фактически провалился референдум в поддержку евроинтеграции. Санду была абсолютно уверена в положительном исходе и хотела использовать его, в том числе, и как пиар-локомотив для собственной предвыборной кампании.

Но вышло все совсем по-другому. По итогу подсчёта 100% голосов сторонники евроинтеграции опережают противников менее чем на 1% - 50,46% за и 49,54% против. Причем перевес появился только после обработки последних нескольких процентов протоколов. До того впереди были противники ЕС.

Перевес в пользу евроинтеграции получился лишь за счет голосов диаспоры. Большинство жителей самой Молдовы проголосовали против. А если брать Гагаузию, то там против было подавляющее большинство (почти 95%).

Но, в любом случае, крайне небольшой отрыв между "да" "нет" подрывает легитимность самого референдума и, де-факто, не позволяет говорить, что народ дал мандат на определенный курс.

И, тем более, его результаты нельзя трактовать как вотум доверия Санду. Скорее, это для нее провал и показатель разочарования общества в ее политике.

Сама президент заявляет, что подобные итоги референдума стали следствием скупки сотен тысяч голосов пророссийскими силами. Но, во-первых, это надо ещё доказать (просто на слово Санду верить мало кто будет, а оппоненты уже трактуют ее обвинения как попытку оправдать провал своей инициативы). А, во-вторых, возникает вопрос к самой команде президента - насколько она контролирует ситуацию в стране, если такая грандиозная покупка голосов вообще стала возможной.

Крайне неубедительный результат референдума усугубляет негативный эффект для Санду и от второй проблемы - итогов президентских выборов. Санду не сумела на них выполнить свою основную задачу - победить в первом туре. Более того, ее главный соперник - кандидат от Соцпартии экс-генпрокурор Александр Стояноглу, вопреки прогнозам, набрал очень приличный результат. Что делает победу во втором туре 3 ноября для Санду непростой задачей.

Впрочем, разрыв между ней и Стояноглу (42,45% против 25,98%) все ж таки велик, а потому у действующего президента, безусловно, есть шансы на победу.

Однако, даже в таком случае, как мы уже писали в нашем предвыборном анализе, она получит большую проблему на предстоящих в следующем году парламентских выборах, по итогам которых определится, кто будет контролировать правительство страны.

Социалисты, выведя своего кандидата во второй тур, закрепились как главная оппозиционная сила. В том числе, главная и на пророссийском политическом поле.

Соответственно, они могут стать центром притяжения для большинства избирателей этого спектра, консолидировав их и обеспечив, тем самым, высокую явку своих сторонников на выборы.

Кроме того, в выборах парламента, скорее всего, примет участие и популярный мэр Кишинева, бывший социалист Ион Чабан. Его партия может взять значительную часть центристского электората, "откусив" его и от нынешних избирателей Санду. И, по итогу выборов, новое большинство смогут сформировать социалисты и партия Чабана. Плюс, возможно, и другие оппозиционные политсилы, которые пройдут в парламент.

И если такой сценарий осуществится, то Санду потеряет контроль и над парламентом, и над правительством, которое, по Конституции Молдовы, имеет больше полномочий, чем президент.

Впрочем, на фоне тяжелых для себя итогов президентских выборов и референдума, Санду может, заручившись поддержкой Запада, "сыграть в Чапаева" - обвинить оппозицию в работе на Россию и просто запретить или не допустить к выборам крупнейшие оппозиционные силы, припугнув их лидеров уголовными делами. Однако, для столь жестких мер Санду должна иметь полный контроль над ситуацией в стране и эффективный госаппарат. Но в наличие всего этого, судя по тому, как прошел референдум, есть большие сомнения.

В более широком геополитическом контексте итоги вчерашнего голосования в Молдове демонстрирует серьезное снижение для обществ и элит в постсоветских и восточноевропейских странах привлекательности идеи интеграции в ЕС, которая ранее воспринималась здесь как великий приз и удача.

Молдова – только один пример. Есть еще Грузия, власти которой вошли в клинч с евроструктурами и где предстоят также очень показательные парламентские выборы в следующее воскресенье.

В обоих случаях на ход событий, безусловно, сильно влияет и Россия, действуя через местных политиков. Причем такие политические действия Москвы куда эффективнее с точки зрения корректировки курса постсоветских стран, чем военная сила, примененная в Украине, которая максимально оттолкнуло страну от России.

При этом фактор российско-украинской войны также широко используется лояльными Москве силами (особенно это ярко видно в Грузии) для проведения линии "если будет жестко прозападно-европейский и антироссийский курс, то у нас будет война как и в Украине".

Эксперты говорят об ослаблении "европейского магнетизма".

"Мы стали свидетелем важного поворота на Востоке Европы. При переходе к демократии в Центральной и восточной Европе в 90-е тамошние политически элиты исходили из того, что они могут бороться за власть и уступать ее друг другу, но это соперничество происходит на твердом фундаменте европейского выбора большинства народа. И действительно, так дело обстояло в Польше, Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии, Болгарии, странах Балтии, даже Хорватии. Там смена партий у власти не означала смену генерального направления развития. Очевидно, что это прямо сейчас не так в Турции, Сербии, Молдове, Грузии, Армении, Беларуси, и до войны и аннексий 2014 года могло быть не так даже в Украине. Нигде здесь европейский выбор не является платформой, на которой идет политическая борьба. Он сам — предмет борьбы. Даже там, где, как в Грузии, он уже записан в конституцию. Просто в Молдове, где он казался само собой разумеющимся, это видно резче. И то что европейский выбор является предметом не консенсуса, а борьбы для такой большой части Восточной Европы свидетельствует о том, что европейский политический магнетизм, сила притяжения европейского поля ослабевает с временем и расстоянием. Это повод для большой европейской рефлексии", - пишет эксперт Берлинского центра Карнеги Александр Баунов, комментируя итоги выборов и референдума в Молдове.