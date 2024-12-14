Сегодня в Днепре произошел террористический акт.

Сначала об этом написал в своем телеграм-канале народный депутат Максим Бужанский.

Нардеп не привел подробностей, но заявил, что это "проявление войны".

По данным местной прессы, взрыв произошел на пересечении улиц Степана Бандеры и Леси Украинки. Телеграм-каналы Днепра написали, что в результате взрыва есть погибший, тяжелые травмы получили двое полицейских.

Между тем источники "Страны" сообщили, что взрыв произошел возле областного ТЦК. Погибли в результате теракта военный. Ряд источников сообщают о роил погибших. Но пока подтверждена гибель только одного. Среди раненых - полицейские и военные.

Также в сети появился момент взрыва автомобиля возле областного ТЦК в Днепре.

Напомним, на днях в Харькове второй раз взорвали взрывное устройство у отделения полиции. Сообщалось, что в результате взрыва неустановленного устройства были повреждены окна здания, пострадавших нет.

Также мы писали, что двое несовершеннолетних в Киевской области пытались взорвать здание полиции по "заказу" россиян.

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