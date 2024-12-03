Два школьника из Вышгородского района Киевской области согласились на поступившее через Телеграм предложение представителя России за вознаграждение взорвать специальное устройство у административного здания полиции.

Об этом сообщает Нацполиция.

28 ноября в селе Иванков напротив отделения полиции сдетонировало самодельное взрывное устройство. К счастью, обошлось без пострадавших. Оперативники полиции и работники СБУ быстро установили злоумышленников. Ими оказались двое жителей Вышгородского района – мальчики 13 и 14 лет. Заказ на совершение теракта они получили через мессенджер Телеграм от представителей спецслужбы РФ. В обмен на щедрую оплату школьники должны были взорвать самодельное взрывное устройство возле здания полиции.

Поддавшись искушению заработать легкие деньги, мальчики согласились с предложением, после чего получили пошаговую инструкцию и начали готовиться к преступлению. Втайне они снимали отдел полиции, закупили необходимые вещи, нашли место, где можно было спрятать взрывчатку.

По указанию в Телеграме из специального тайника они забрали заранее спрятанное взрывное устройство, нашпигованное поражающими элементами – болтами, гайками – и подсоединенное к одноразовому телефону. Кроме того, рядом с местом преступления они установили мобильное устройство, через которое заказчики наблюдали за процессом выполнения задания.

На закупку необходимых для выполнения задания вещей школьникам перечислили деньги на банковскую карту. Однако после выполнения заказа основную часть денег подростки так и не получили, а заказчики исчезли.

На месте происшествия полицейские нашли часть пластиковой коробки, в которой находились остатки взрывчатого вещества, фрагменты корпуса телефона и фрагменты платы.

Несовершеннолетним злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее в полиции утверждали, что в Украине в основном подростки по заказу из России жгут машины военных и релейные шкафы на железной дороге.

Аналогичные происшествия происходят в РФ. Например, в Омске двое школьников сожгли вертолёт Ми-8 на авиабазе. За это неизвестные в Телеграме обещали заплатить им 20 тысяч долларов.