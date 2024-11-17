Сегодня в Киеве совершили резонансное покушение на полицейских.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"В 10:30 в Печерское управление полиции позвонила девушка и заявила, что стала жертвой домашнего насилия.

Патрульные приехали на место и связались с заявительницей по мобильному телефону. Девушка сказала, что находится в квартире и попросила зайти туда полицейских, добавив, что двери в квартиру открыты.

Когда патрульные заходили в квартиру, они наткнулись на растяжку с боевой гранатой Ф-1, которая взорвалась. Но патрульные успели среагировать и не пострадали", - рассказал источник.

Позже выяснилось, что в квартире никого не было, а помещение сдается в аренду.

Напомним, весной в Броварах хулиган бросил гранату в преследовавшего его полицейского. Правоохранитель и злоумышленник были госпитализированы.

Ранее мы рассказывали, что под Харьковом 49-летний мужчина с ножом напал на двоих сотрудников полиции, которые прибыли по вызову о семейной ссоре.

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