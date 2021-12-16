Под Харьковом 49-летний мужчина с ножом напал на двоих сотрудников полиции, которые прибыли по вызову о семейной ссоре. Оба правоохранителя получили телесные повреждения. Инцидент произошел в Купянске во вторник, 14 декабря.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Досудебным расследованием установлено, что около 18:00 полицейские прибыли по вызову по поводу ссоры в семье.



"Во время разговора с правоохранителями 49-летний мужчина напал на работников полиции с самодельным ножом из пилы и нанес двум полицейским телесные повреждения в области пальцев рук и лица. Установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за насилие в семье", - говорится в сообщении прокуратуры.



Злоумышленника задержали и сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Уголовное дело открыто по ст. 348 УК Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Санкция статьи предусматривает от девяти до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее "Страна" писала о том, что пять полицейских получили травмы, пытаясь разнять драку стенка на стенку в харьковской Журавлевке.

Также мы сообщали, что в Червонограде пьяный мужчина с ножом и саперной лопаткой напал на полицейских во время задержания.