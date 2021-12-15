Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) при содействии внутренней безопасности Нацполиции задержали полицейского Чугуевского райуправления в Харьковской области, сбывавшего задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора.

Об этом сообщает ГБР во вторник, 14 декабря.

Полицейский входил в состав конвоя, перемещавшего арестованных из Харьковского следственного изолятора в суд.

Как установили оперативники ГБР, правоохранитель умудрялся передавать наркотические вещества задержанным даже в помещении суда.

После этого он контролировал, чтобы его "клиентов" не осматривали при возвращении в следственный изолятор. Деньги за такие услуги полицейский получал непосредственно во время продажи или впоследствии от родственников арестованных.

Сотрудники ГБР задержали полицейского 13 декабря 2021 года во время очередного сбыта партии наркотических веществ в помещении СИЗО.

Решается вопрос по поводу сообщения полицейскому о подозрении в сбыте наркотических средств (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

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