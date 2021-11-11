Работники прокуратуры разоблачили канал поставки кокаина в Киев.

Об этом сообщает в Telegram Киевская городская прокуратура в четверг, 11 ноября.

При процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры города Киева перекрыт канал поставки кокаина в столицу и разоблачены 4 человека, причастных к незаконной деятельности (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

В ходе досудебного расследования правоохранителями разоблачены 4 мужчины, причастные к сбыту наркотического средства - кокаина - в Киеве.

Осуществлен ряд оперативных закупок с целью документирования их преступной деятельности.

В ходе обысков обнаружено и изъято около 150 г кокаина, расфасованного и готового к сбыту, а также 200 тысяч гривен, 30 тысяч евро и 9 тысяч долларов США.



В настоящее время задержанным сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании им мер в виде содержания под стражей.



Досудебное расследование продолжается.

Перекрыт канал поставок кокаина в Киев. Источник: Telegram/Киевская городская прокуратура

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