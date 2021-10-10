В Киеве задержали и сообщили о подозрении иностранцу по факту контрабанды наркотиков.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

По данным следствия, мужчина хотел переправить наркотические вещества в Ирландию. Однако, при прохождении таможенного контроля в Международном аэропорту "Борисполь" в Киеве в его личных вещах нашли 500 грамм запрещенного вещества, которое он скрыл в коробке с конфетами.

Экспресс-исследования подтвердили, что вещество, которое собрался перевозить иностранец, кокаин. Ориентировочная стоимость наркотического средства по ценам "черного рынка" - 1,3 млн грн.

В результате иностранца задержали согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В суд направили ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее "Страна" писала о том, что полиция Черногории изъяла более тонны кокаина и арестовала двух перевозивших ее наркокурьеров. Это крупнейшая в истории страны перехваченная партия наркотиков. Она была спрятана в таре с бананами.

Помимо этого, в Киевской области в Фастовском районе арестовали мужчину, который создал "лабораторию" по производству амфетамина (синтетический наркотик).