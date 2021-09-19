В Киевской области в Фастовском районе арестовали мужчину, который создал "лабораторию" по производству амфетамина (синтетический наркотик).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

По материалам следствия, житель Фастовского района приобрел прекурсоры для изготовления амфетамина и соответствующее лабораторное оборудование.

Наркоделец, вместе с неустановленными следствием лицами, арендовал квартиру в Бучанском районе, где построил "лабораторию" для изготовления амфетамина с целью реализации.

В Киевской области арестовали мужчину, который создал нарколаборторию. Фото: пресс-служба Киевской областной прокуратуры

В результате проведенных в Фастовском и Бучанском районах обнаружили и изъяли оборудование, а также порошкообразные вещества в особо крупном размере.

Изъятые предметы направили на экспертизу.

По ходатайству Фастовского окружной прокуратуры, подозреваемому в незаконном приобретении, хранении и производстве психотропных веществ избрана мера пресечения в виде содержания под стражей (ч. 2 ст. 307 УК Украины).

Ранее мы писали о том, что полиция Черногории изъяла более тонны кокаина и арестовала двух перевозивших ее наркокурьеров. Это крупнейшая в истории страны перехваченная партия наркотиков. Она была спрятана в таре с бананами.

Также правоохранители в Киеве задержали местного жителя, который хранил у себя дома и продавал особо опасные психотропные вещества.