В Черногории нашли самую большую за историю страны партию кокаина. Наркотик был спрятан в бананах
Полиция Черногории сообщила 27 августа, что изъяла более тонны кокаина и арестовала двух перевозивших ее наркокурьеров. Это крупнейшая в истории страны перехваченная партия наркотиков. Она была спрятана в таре с бананами.
О задержание передает агентство Reuters.
Рейд по перехвату наркокурьеров полиция провела в Можановичах - пригороде столицы страны Подгорицы.
Полицейские и таможенники Черногории изъяли 1205 пачек кокаина общим весом более одной тонны.
В агентстве напомнили, что Черногория является кандидатом в члены Европейского союза. Однако прежде чем присоединиться к сообществу, она должна искоренить организованную преступность и коррупцию.
Задержание наркотиков премьер-министр страны Дритан Абазович назвал подвигом полиции и заверил, что власти делают обещанное: избавляют Черногорию от преступности.
В последние месяцы Черногория и соседняя Сербия, которая также стремится присоединиться к ЕС, активизировали борьбу с организованной преступностью, арестовав десятки людей по подозрению в убийствах, похищениях, контрабанде наркотиков и заговорах.
Прошлой осенью "Страна" сообщала, что в украинском порту "Южный" тоже нашли крупную партию кокаина в контейнере с бананами.
Тогда же мы рассказывали, как с грузом бананов из Эквадора в Одессу доставили 50 килограммов кокаина на $10 миллионов.