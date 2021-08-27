Полиция Черногории сообщила 27 августа, что изъяла более тонны кокаина и арестовала двух перевозивших ее наркокурьеров. Это крупнейшая в истории страны перехваченная партия наркотиков. Она была спрятана в таре с бананами.

О задержание передает агентство Reuters.

Рейд по перехвату наркокурьеров полиция провела в Можановичах - пригороде столицы страны Подгорицы.

Полицейские и таможенники Черногории изъяли 1205 пачек кокаина общим весом более одной тонны.

В агентстве напомнили, что Черногория является кандидатом в члены Европейского союза. Однако прежде чем присоединиться к сообществу, она должна искоренить организованную преступность и коррупцию.

Задержание наркотиков премьер-министр страны Дритан Абазович назвал подвигом полиции и заверил, что власти делают обещанное: избавляют Черногорию от преступности.

В последние месяцы Черногория и соседняя Сербия, которая также стремится присоединиться к ЕС, активизировали борьбу с организованной преступностью, арестовав десятки людей по подозрению в убийствах, похищениях, контрабанде наркотиков и заговорах.

Прошлой осенью "Страна" сообщала, что в украинском порту "Южный" тоже нашли крупную партию кокаина в контейнере с бананами.

Тогда же мы рассказывали, как с грузом бананов из Эквадора в Одессу доставили 50 килограммов кокаина на $10 миллионов.