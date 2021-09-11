Киевская прокуратура задержала 20-летнего парня с матерью, которые пытались оставить "закладку" в районе Лесного массива. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе следственных действий у задержанных обнаружили еще 40 расфасованных свертков с психотропным веществом, которые они планировали сбыть на территории столицы путем так называемых "закладок". В ходе проведения неотложного обыска по месту проживания было обнаружено более 200 зип-пакетов с психотропными веществами, которые были расфасованы для подальшего сбыта, а также весы", - рассказали силовики.

Указанные средства были изъяты и переданы экспертам. Сейчас решается вопрос о задержании и объявлении подозрения.

В Киеве задержали закладчика с матерью. Фото: facebook/Киевская прокуратура

Напомним, в Днепре из-за "закладок", которые постоянно и везде размещают продавцы наркотиков, обычным людям нельзя постоять вблизи кустов или густой травы - их сразу подозревают в том, что они "закладчики" наркотических средств. Ирина Рудковская говорит, что каждый раз, когда она выходит на улицу набрать травки своей черепашке, она сразу привлекает внимание прохожих. Женщина вынуждена ловить на себе косые взгляды и оправдываться, что она - не "закладница".

Ранее "Страна" сообщала, как в Запорожье задержали местного жителя, который делал закладки наркотиков в могилах.