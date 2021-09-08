А Беларуси несовершеннолетний студент из Гродно организовал у себя дома нарколабораторию. При обыске правоохранители изъяли у него почти 500 грамммов психотропов.

Об этом 7 сентября сообщила в своем Телеграм-канале пресс-секретарь Министерства внутренних дел Беларуси Ольга Чемоданова.

На 17-летнего жителя Гродно удалось выйти оперативникам наркоконтроля вместе с коллегами из МВД.

Как выяснилось, задержанный со школьной скамьи увлекался химией и неоднократно становился лауреатом тематических олимпиад. Полученные знания он использовал для изготовления синтетических наркотиков и прекурсоров с последующей реализацией через виртуальный наркомаркет. Кроме запрещенных веществ на продажу у студента также нашли марихуану для личного употребления.

Следовали дали правовую оценку действиям студента и возбудили уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.

Ранее "Страна" рассказывала о преподавателе химии из Киева, который организовал наркокартель. В двух его подпольных лабораториях было налажено производство амфетамина.

Также мы писали об украинском полицейском, который продавал наркотики не снимая формы.