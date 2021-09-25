В Хмельницком правоохранители задержали преподавателя местного лицея, который в перерыве между уроками продавал амфетамин.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

По информации правоохранителей, мужчина сбывал наркотические вещества среди наркозависимых города. Для этого он использовал даже время перерывов между занятиями в учебном заведении, где работал.

Задержали его 22 сентября - в тот момент, когда он продавал очередную дозу наркотика. Также в полиции уточнили, что в ходе обысков у мужчины изъяли денежные средства от продажи наркотиков, телефон, устройство для употребления наркотиков, а также пакетики с амфетамином, "солями" и марихуаной.

По данному делу уже открыли уголовное дело. Учителю грозит до 10 лет лишения свободы.

В Хмельницком преподаватель лицея торговал наркотиками. Фото: npu.gov.ua

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