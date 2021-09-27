Под руководством Соломенской окружной прокуратуры города Киева разоблачена деятельность преступной группы, участники которой осуществляли изготовление и сбыт наркотических средств в крупных размерах (ч.2 ст.307 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что группа лиц наладила наркобизнес в столице и занималась изготовлением психотропных и наркотических веществ, которые они сбывали на территории города Киева и Киевской области.

Заказы принимались в Телеграме, после чего наркотики сбывали путем так называемых "закладок" и через почтовые отделения.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски по адресам проживания членов группировки и в местах хранения психотропных и наркотических веществ, в ходе которых изъято:

55 штук печенья с каннабисом;

12 шоколадных конфет с псилоцибиновыми грибами;

1 кг каннабиса;

300 гр гашиша;

300 гр амфетамина;

200 гр Альфа PVP;

100 таблеток экстази;

50 марок LCD.

Наркоторговцы в Киеве изготавливали и продавали амфетамин и сладости с каннабисом и грибами. Источник: Киевская городская прокуратура

На данный момент задержаны двое участников преступной группы, решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступной деятельности.

Разоблачение преступной деятельности наркоторговцев проводилось прокурорами совместно с следователями Соломенского управления полиции ГУ ЧП в городе Киеве при оперативном сопровождении киевского Управления по борьбе с наркопреступностью.

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