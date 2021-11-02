В Каменском Днепропетровской области мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, разбил окна и проколол колеса на машине правоохранителей, когда те прибыли на вызов. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, однако его оперативно задержали. Мужчине грозит штраф или провести в тюрьме до пяти лет.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.



По данным правоохранителей, инцидент вечером в минувшую субботу, 30 октября. Тогда злоумышленник пришел домой к бывшей жене и устроил скандал. Чтобы успокоиться мужчину, женщина позвонила в полицию. Услышав звонок злоумышленник убежал из дома и спрятался рядом с ним. Когда же стажи порядка вошли в подъезд, он подошел к машине и разбил ее.

Совершив преступление, 38-летний злоумышленник скрылся, однако его удалось задержать.

Сейчас правоохранители открыли уголовное дело по статье о хулиганстве (ч.1 ст.296 УК). Мужчине грозит штраф, арест сроком до шести месяцев или лишение свободы до пяти лет.

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