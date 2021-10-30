На улице Жилянская в Киеве администрация хостела обнаружила тело мужчины с многочисленными ножевыми ранениями.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

После обнаружения тела на место прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты и судебно-медицинский эксперт. Как выяснилось, убитый был в комнате с товарищем, а перед трагедией они поругались. По предварительным данным, тогда подозреваемый ударил ножом своего знакомого, а сам убежал.

"Судебно-медицинский эксперт обнаружил на теле погибшего 47 ножевых ранений. В ходе оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками Государственного бюро расследований мы задержали вероятного подозреваемого в течение часа неподалеку от места совершения преступления в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - сообщили правоохранители.

В киевском хостеле убили мужчину. Фото: Нацполиция

Напомним, недавно на прием к дежурному следователю Государственного бюро расследований пришел мужчина, чтобы сознаться в убийстве. Он рассказал, что совершил преступление в номере гостиницы Киева якобы из соображений обороны.

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