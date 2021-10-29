ГБР расследует подозрительное убийство. Фото: ГБР

В пятницу, 29 октября, на прием к дежурному следователю Государственного бюро расследований пришел мужчина, чтобы сознаться в убийстве. Он рассказал, что совершил преступление в ночь на сегодня в номере гостиницы Киева якобы из соображений обороны.

Об этом сообщается в Фейсбуке ГБР.

Визитер заявил следователю, что раньше работал в Службе безопасности Украины. По его словам, недавно к нему обратился знакомый и предложил помогать организовывать террористические акты в столице.

Переговоры мужчин проходили в гостинице в центре Киева. Услышав отказ бывшего правоохранителя участвовать в терактах, его знакомый попытался убить экс-сбушника. Завязалась потасовка, в результате которой вербовщик получил смертельное ножевое ранение.

Рассказчик также утверждал, что сразу после убийства поехал к своим бывшим коллегам и во всем признался, но, как ему показалось, они не восприняли его слова всерьез, поэтому он пошел в ГБР.

На место возможного происшествия отправились оперативники и установили, что гражданин говорил правду об убийстве. Мужчину передали следственно-оперативной группе Шевченковского управления полиции в Киеве.

Скриншот из Фейсбука ГБР

Историю прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Это новый подход к поиску смягчающих обстоятельств для тех, кто совершил убийства. Мол, убил человека, потому что "он меня вербовал". Но посмотрим, как будет идти расследование в ГБР и какой приговор получит сбушник", - написал канал.

Ранее "Страна" рассказывала, как сотрудник СБУ чуть не убил известного кавээнщика на трассе за донецкие номера.

Также мы писали об сбушнике, ограбившем до смерти забившем жителя авдеевки.

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