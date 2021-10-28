Вчера, 27 октября, в Сумах неизвестный киллер застрелил 29-летнего члена местного "Правого Сектора" Александра Иванину с позывным "Боксер".

"Страна" выяснила, кто и за что мог заказать радикала.

Семь выстрелов в упор

Убийство произошло, когда Александр Иванина приехал со своей женой на автомобиле домой около 21.00. Киллер поджидал свою жертву во дворе дома по улице Заливная, 1 сидя на лавке. После того, как Иванина вышел с женой Анной из машины, убийца подбежал сзади и семь раз выстрелил в него из пистолета. Три пули попали в спину, одна в грудь. Затем убийца убежал, а прибывшие полицейские нашли лишь окровавленное тело, жена внятных показаний дать не смогла. ГУ НП Сумской области открыло уголовное производство по ч.1, ст.115 УК - умышленное убийство.

Убийце Александра Иванины удалось скрыться с места покушения, по версии полиции, его за углом подобрал автомобиль, на котором он и уехал. Марку автомобиля удалось выяснить по камерам видеонаблюдения, однако пока машина не найдена.

По словам источника "Страны" в сумской полиции, убийца вел стрельбу из короткоствольного автоматического оружия, а само покушение явно сделано под заказ.

Контрабанда, воры, граница и силовики

"Рассматриваются несколько версий убийства. У Иванины был конфликт сразу с несколькими влиятельными персонажами в области и городе. Ранее он выступал против бизнесменов в сфере пассажирских перевозок в Сумах, заявлял о том, что в Сумы свозят биологические и медицинские отходы для утилизации, а также был врагом местного криминального авторитета Петра Василенко по кличке "Бурыня" и его брата Сергея Василенко. С братьями Василенко у Александра Иванины был давний конфликт - он вмешался в схему контрабанды через границу из Сумской области в Россию. Иванина с друзьями встретился с Сергеем Василенко, во время встречи была драка и стрельба, один из активистов - Владимир Солодовник с позывным "Серый" в итоге был ранен Василенко из травматического пистолета. После этого Сергей Василенко подал заявление в полицию о нападении на него и его семью со стороны членов "Правого Сектора". Хотя кто на кого тогда нападал, неясно", - рассказал полицейский.

Интересно, что по информации источников "Страны" в криминальной среде, Петр Василенко по кличке "Бурыня" не является "официальным" положенцем по области от воров в законе. Сумскую область традиционно контролирует влиятельный 67-летний украинский вор в законе Сергей Лысенко по кличке Лера Сумской. Но несмотря на отсутствие "официального" статуса смотрящего по области, Василенко все же действует под контролем Леры Сумского.

Основной криминальный бизнес в Сумской области - контрабанда через границу РФ топлива, сигарет, нелегальных мигрантов из Азии и наркотиков, а также подпольные мошеннические колл-центры, которые ориентированы на российских граждан.

Бизнес Бурыни, по словам источника "Страны" в полиции, полностью завязан на контрабанде. Однако братья Василенко вполне уживаются как с ворами в законе, так и с местными правоохранителями - без одобрения и помощи и тех, и других, контрабанда через границу была бы невозможна.

Впрочем, есть и еще одна версия убийства Иванины, которую также рассматривают, правда, без особой огласки. По ней, Александра Иванину могли застрелить из-за борьбы за контроль над контрабандой через границу между местными силовиками из СБУ и влиятельными ворами в законе.

"Все знают, что у Иванины был конфликт с братьями Василенко. Петр Василенко даже обещал закопать всех "правосеков". В сети уже появились фото братьев Василенко, которых там называют заказчиками убийства. Но есть информация о том, что сумская СБУ решила взять полностью под контроль контрабандный бизнес через границу с РФ на фоне санкций СНБО против воров в законе. После этого, по "странному стечению" обстоятельств СБУ разгромила два колл-центра в Сумах, которые контролировал Лера Сумской.

Затем произошло несколько задержаний на границе, СБУшники тормознули несколько машин Леры с сигаретами из РФ. До этого Лера Сумской вполне находил общий язык с конторой и все получали свои дивиденды - по области его представителем был Петя Василенко, он же Бурыня. По большому счету убийство Иванины напрямую подставляет Бурыню. И может быть ловким вариантом дать карт-бланш по уничтожению конкурентов в нелегальном бизнесе силовикам", - полагают источники Страны в полиции.

Впрочем, по мнению полицейских, сумской "Правый Сектор" тоже не белый и пушистый. Еще с 2014 года радикалы в Сумской области начали активно кошмарить местный бизнес и контрабандистов.

То есть, конфликт сумского "Правого Сектора" с контрабандистами мог лежать в плоскости разборок за то, кому будет принадлежать контроль за многомиллионным бизнесом по контрабанде в Сумской области.