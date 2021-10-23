В Сумской области действовала масштабная преступная группировка, в которую входили почти пятьдесят человек. Координировал действия злоумышленников иностранный клан "воров в законе", в том числе и с территории России.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудникам Службы безопасности Украины удалось ликвидировать криминальную группировку из почти полусотни участников. Установлено, что координировал действия банды сухумо-кутаисский клан "воров в законе", в том числе и с территории РФ.

"Участники группировки пытались распространить преступное влияние на жителей нескольких регионов Украины. Чтобы реализовать это, они создали разветвленную сеть своих "ячеек". Злоумышленники запугивали граждан, терроризировали предпринимателей и "выбивали" из них деньги. К потерпевшим уголовники применяли психологическое давление, насилие и угрозы физической расправы", - говорится в сообщении СБУ.

Приобретенные таким образом деньги злоумышленники отправляли для пополнения "воровской кассы", помогали осужденным соратникам и использовали деньги для распространения преступного влияния.

В ходе обысков по местам пребывания преступников правоохранители нашли средства связи, компьютерную технику и банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности, отмычки и "долговые" расписки потерпевших.

Организаторам группировки сообщили о подозрении по трем статьям УК: вымогательство, установление или распространение преступного воздействия, мошенничество.

Напомним, в Минюсте анонсировали появление специальных тюрем для "воров в законе".

Также сообщалось, что криминальный авторитет Неделя избежал экстрадиции в Украину и выманил у АРМА свой общак.