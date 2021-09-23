Уже в 2022 году в Украине могут появиться специальные тюрьмы, где будут держать представителей элиты преступного мира - так называемых "воров в законе".

Об этом заявила заместитель главы Министерства юстиции Елена Высоцкая в программе "Право на Право", видео обнародовано в Youtube (смотреть с 25:39)

По ее словам, "воры в законе" опасны и на свободе и в тюрьмах, так как пользуются огромным влиянием. Также такие преступники могут влиять и на администрацию тюрем. Именно поэтому, добавила Высоцкая, представителей элиты преступного мира так важно изолировать, чтобы исключить это влияние. Для этого и нужны специальные возможности и техника.

Высоцкая добавила, что Минюст вместе с Министерством внутренних дел работают над созданием первых учреждений специально для "воров в законе". Такие тюрьмы могут появиться в Украине уже в следующем году.

Учитывая специфику "воров в законе", продолжила Высоцкая, условия их содержания в подобных учреждениях будут организованы соответствующим образом.

"Это камерный тип содержания, а не просто "общежитие", где все могут находиться вместе. Это изолированные помещения, а для государства дороже содержать такие учреждения. Это технические средства - видеосвязь, видеонаблюдение, видеорегистраторы для персонала, чтобы избежать конфликтов. Это должно быть современное заведение", - подытожила Высоцкая.

Напомним, в прошлом году "Страна" разбиралась, как воры и администрация делят контроль над украинскими тюрьмами.

Также мы писали, что министр юстиции Денис Малюська пообещал проблемы за рубежом украинским олигархам из реестра.