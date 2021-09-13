Минюст предлагает разместить афганских беженцев в трех украинских тюрьмах

Беженцев из Афганистана, которых планируют разместить в Украине, могут поселить в тюрьмах. Сейчас Минюст рассматривает черниговскую, кременчугскую и черкасскую колонию для этих целей.

Об этом со ссылкой на данные Министерства юстиции пишет APnews.

В ведомстве сообщили, что идею разместить афганских беженцев в колониях предложили в Министерстве внутренних дел. Правда, тогда речь шла о тюрьмах в Киевской области - Буче и Ирпене. Правда, оказалось, что некоторые помещения Ирпенского исправительного центра №132, о котором шла речь, сейчас выставлены на аукцион. А в Бучанской исправительной колонии №85 нет отопления и горячей воды.

Поэтому в Минюсте предложили рассмотреть в качестве объектов для размещения другие украинские тюрьмы: Черниговскую исправительную колонию №44, Черкасскую колонию №62 и Кременчугскую колонию №69. При этом соответствующий запрос уже передан правительству. Кабмин рассмотрит его и примет решение.

Напомним, МВД ранее попросилоо выделить более полумиллиарда гривень на содержание беженцев из Афганистана. В Украину должны прибыть 5 тысяч афганцев, средства хотят потратить на их размещение и содержание.

Также мы писали о том, что около 130 беженцев из Афганистана уже прибыли в Одессу, там они поселились у членов общины, устроятся работать на рынки и восстанавливают документы.