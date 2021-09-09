Министерство внутренних дел обратилось в Кабинет министров Украины с просьбой выделить более пятисот миллионов гривень для содержания беженцев из Афганистана.

Об этом сказано в письме главы МВД Дениса Монастырского к премьер-министру Денису Шмыгаля, копию которого обнародовали "Украинские новости".

В письме указано, что стоимость капитального ремонта учреждений, где могут разместить афганских беженцев, по приблизительным расчетам, составляет около 100 млн гривен.

Необходимую численность штата указали в количестве 100 человек. Как сказано в письме, на содержание беженцев нужно 264 млн гривен в год, на зарплаты персонала требуется 280 млн гривен, на питание 90 млн гривен, коммунальные услуги - 80 млн гривен.

Напомним, в МВД Украины хотят разместить пять тысяч афганских беженцев в закрытых тюрьмах. Такой выбор аргументируют аргументируют возможностью их быстрого и с минимальным затратами переоборудования, а также инфраструктурным и логистическим соображениями.

Также сообщалось, что глава афганской общины пожаловался на плохие условия жизни беженцев в Украине.