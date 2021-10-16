Служба безопасности Украины задержала участников преступной группировки, которая совершила несколько тяжких преступлений и на протяжении почти пяти лет скрывалось от правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В результате задержали три человека, которые еще в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье.

Весь этот период преступники скрывались от следствия и совершали тяжкие преступления имущественного характера. В частности, завладение транспортными средствами и другими вещами. На данный момент эти нарушения расследуются органами Нацполиции.

По данным СБУ, задержанные злоумышленники скрывались на базе в Донецкой области. Объект там имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение. Для того, чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, они использовали документы погибших военнослужащих, уволившихся со службы.

Преступная группировка постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готов оказать вооруженное сопротивление правоохранителям.

Ранее мы писали о том, что следователи полиции в Киеве разоблачили участников преступной группы, причастных к ограблениям граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов, в том числе с летальным исходом.

Также мы писали о том, что работники территориального управления Государственного бюро расследований Полтавы разоблачили организованную преступную группу, которая почти год орудовала на Днепропетровщине. В нее входили полицейские, которые выбивали признания из невиновных.