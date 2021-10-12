Следователи полиции в Киеве разоблачили участников преступной группы, причастных к ограблениям граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов, в том числе с летальным исходом.

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Киевской городской прокуратуры в понедельник, 11 октября.

В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Киева действовала группа лиц с распределением функций участников, с целью похищения имущества потерпевших путем знакомств и дальнейшего предложение совместно принять алкогольные напитки.

В момент употребления алкогольных напитков члены группы подмешивали в напиток неизвестное вещество, в результате которого пострадавшие теряли сознание. В одном эпизоде ​​имел место быть смертельный случай.

В рамках расследования в период с 09.10.2021 по 11.10.2021 на основании постановлений Шевченковского районного суда г. Киева на территории Киева и Киевской области правоохранители провели ряд обысков, в том числе по месту жительства лиц, причастных к совершению этих преступлений.

По результатам проведения обысков, в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 5 человек. Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.

Устанавливаются другие участники преступной группы, а также граждане, пострадавшие вследствие их противоправных действий.

Прокуратура Киева сообщила о задержании группы клофелинщиков. Источник: Facebook/прокуратура Киева

Полиция задержала преступников в Киеве. Источник: пресс-служба полиции Киева

Разоблачение преступной группировки клофелинщиков в Киеве. Источник: YouTube

На прошлой неделе правоохранители разоблачили деятельность другой группы "клофелинщиков", которые действовали на территории автовокзала "Киев". Теперь им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения по четырем эпизодам.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве разоблачили группу клофелинщиков, которые орудовали на территории автовокзала "Киев" и обоснованно подозреваются уже в четырех разбойных нападениях, одно из них было со смертельным исходом.

Также мы писали, что в Киеве поймали двух рецидивисток, которые опоили и ограбили мужчину в парке.