В октябре в Киеве полиция поймала две банды клофелинщиков травивших жертв при распитии спиртного. Фото и видео
Следователи полиции в Киеве разоблачили участников преступной группы, причастных к ограблениям граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов, в том числе с летальным исходом.
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Киевской городской прокуратуры в понедельник, 11 октября.
В ходе досудебного расследования установлено, что на территории Киева действовала группа лиц с распределением функций участников, с целью похищения имущества потерпевших путем знакомств и дальнейшего предложение совместно принять алкогольные напитки.
В момент употребления алкогольных напитков члены группы подмешивали в напиток неизвестное вещество, в результате которого пострадавшие теряли сознание. В одном эпизоде имел место быть смертельный случай.
В рамках расследования в период с 09.10.2021 по 11.10.2021 на основании постановлений Шевченковского районного суда г. Киева на территории Киева и Киевской области правоохранители провели ряд обысков, в том числе по месту жительства лиц, причастных к совершению этих преступлений.
По результатам проведения обысков, в порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 5 человек. Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения.
Устанавливаются другие участники преступной группы, а также граждане, пострадавшие вследствие их противоправных действий.
Прокуратура Киева сообщила о задержании группы клофелинщиков. Источник: Facebook/прокуратура Киева
Полиция задержала преступников в Киеве. Источник: пресс-служба полиции Киева
Разоблачение преступной группировки клофелинщиков в Киеве. Источник: YouTube
На прошлой неделе правоохранители разоблачили деятельность другой группы "клофелинщиков", которые действовали на территории автовокзала "Киев". Теперь им сообщено о подозрении и избраны меры пресечения по четырем эпизодам.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве разоблачили группу клофелинщиков, которые орудовали на территории автовокзала "Киев" и обоснованно подозреваются уже в четырех разбойных нападениях, одно из них было со смертельным исходом.
Также мы писали, что в Киеве поймали двух рецидивисток, которые опоили и ограбили мужчину в парке.