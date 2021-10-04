В Киеве разоблачили группу клофелинщиков, которые орудовали на территории автовокзала "Киев" и обоснованно подозреваются уже в четырех разбойных нападениях, одно из них было со смертельным исходом. Об этом сообщает прокуратура Киева.

"В ходе досудебного расследования установлено, что преступную деятельность группы лиц организовал ранее судимый 38-летний киевлянин, который привлек к ней других лиц. В частности, работника кафе на территории соседнего супермаркета, который позволил совершить преступление на его территории, свою знакомую, которая отвлекала потерпевших и других лиц", - говорится в сообщении.

По данным следствия, участники группы угощали будущую жертву спиртным с подмешанным в него сильнодействующим лекарственным препаратом, который приводил к потере сознания. Затем, пользуясь беспомощным состоянием потерпевших, злоумышленники отбирали у них денежные средства, мобильные телефоны и другие ценные вещи.

В ходе обысков у участников преступной группы изъято значительное количество вещей, которые могут свидетельствовать о совершении ими аналогичных преступлений. Сейчас задержаны двое подозреваемых. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Устанавливаются другие участники преступной группы.

Уголовное дело расследуется по фактам совершения разбойных нападений на граждан с использованием сильнодействующих лекарственных препаратов (п. 6 ч. 2 ст. 115 и ч. 2 ст . 187 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Страна" писала о том, что одесской полиции пришлось с боем задерживать клофелинщика на Привозе, за которого вступились продавцы елок.

Также мы сообщали, что в Киеве поймали клофелинщика, который насмерть отравил человека у "Дарынка" в Киеве.