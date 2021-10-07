В Киевской и Харьковской области международная группа преступников организовала колл-центры и торговые платформы, с помощью которых только у граждан США выманила 7,5 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

"Через специальные созданы торговые платформы и колл-центры выманивали у граждан средства, которые в дальнейшем легализовали путем запуска бизнес-проектов, покупки недвижимости и криптовалюты", - сказано в сообщении.

Мошенническую схему организовали украинцы совместно с иностранцами. Преступники по телефону убеждали иностранцев передать деньги якобы для торгов на криптоактивах на своих фейковых онлайн-платформах, потом имитировали проведение операций и значительный рост прибыли.

После этого звонили инвесторам, представлялись агентами торговых платформ и предлагали внести дополнительные средства в качестве комиссионных. После получения денег мошенники блокировали аккаунты потерпевших и перечисляли деньги на подконтрольные фирмы в разных странах.

Колл-центры мошенников располагались в Харькове и Киеве. Задержать группировку украинским правоохранителям помогла ФБР.

Напомним, в России мошенники похищают деньги с банковских карт под предлогом привязки QR-кода к карте москвича.

Также сообщалось, что Сбербанк России назвал Днепр столицей телефонных мошенников.