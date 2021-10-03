Зампред правления Сбербанка России Станислав Кузнецов назвал украинский город Днепр столицей телефонного мошенничества, здесь аферисты организовали порядка 150 колл-центров.

Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Кузнецов отметил, что хоть Киев и является столицей Украины, но на самом деле столицей телефонного мошенничества сегодня является город Днепр.

Кузнецов отметил, что на данный момент в Днепре функционируют порядка 150 колл-центров, которые под видом представителей правоохранительных органов осуществляют свою мошенническую деятельность.

По его данным, по отношению к клиентам Сбербанка количество случаев телефонного мошенничества сократилось вдвое, однако в других кредитных организациях фиксируется прирост.

По словам Кузнецова, это означает, что телефонные мошенники просто перетекли от одних клиентов к другим. Также зампред правления Сбербанка отметил, что эксперты фиксируют 3-7 тысяч звонков в день, иногда в "лучшие дни" они фиксируют около 10 тысяч таких звонков. 50% граждан вообще не берут телефон по разным причинам и не отвечают на такие звонки, но с 1% граждан все-таки удается переговорить.

Ранее "Страна" анализировала, как работают в Украине колл-центры, которые разводят на деньги клиентов российских банков.

Также мы информировали, что вице-президент российского "Сбербанка" Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей (около 18 млн гривен). Ей удалось скрыться от следствия. Человек, который ей помог с побегом имеет украинское гражданство.