Вице-президент российского "Сбербанка" Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей (около 18 млн гривен). Ее подозревают в преступлениях, совершенных в период ее работы в Министерстве просвещения РФ, где она занимала должность замминистра.

В результате, ей удалось скрыться от следствия. Человек, который ей помог с побегом имеет украинское гражданство. Об этом со ссылкой на источники сообщает "Коммерсант" в пятницу, 1 октября.

По данным издания, помогает Раковой экс-сотрудник Фонда развития новых форм образования, который она возглавляла до весны прошлого года, будучи заместителем министра просвещения.

По информации правоохранительных органов, знакомый Раковой, который ей помогает, и его родственники проживают в Украине. По их словам, и сама Ракова пытается попасть в нашу страну, "так как украинская сторона неохотно выдает России фигурантов уголовных расследований".

По данным ТАСС, Марину Ракову допрашивали по делу, возбужденному по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Справка. Ракова была назначена вице-президентом Сбербанка в марте 2020 года. До этого она занимала пост заместителя главы Министерства просвещения РФ. В марте того прошлого года премьер-министра РФ Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Марины Раковой (по ее просьбе) с поста замминистра просвещения РФ.

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