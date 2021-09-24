Правоохранители сообщили о подозрении бывшему чиновнику "Укрзализныци" в злоупотреблении служебным положением, которое повлекло за собой более 9,6 миллионов гривен убытков.

Об этом пишет пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на своей странице в Facebook.

Речь идет о бывшем исполняющем обязанности начальника одной из служб регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" АО "Укрзализныця".

По данным досудебного расследования, в 2017 году чиновник решил злоупотребить служебным положением с целью получения взятки от других юридических лиц. Он обеспечил их победу в открытых торгах по закупке устройств питания для охлаждения и обогрева пассажирских вагонов, а в договорах указал заведомо завышенные цены.

В результате, УЗ переплатила за поставленную продукцию более 9,6 млн гривен.

Кроме того, по данным САП, купленные устройства так и не были введены "Укрзализныцей" в эксплуатацию.

Прокуроры САП и детективы НАБУ объявили чиновнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица, использования своего служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия).

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, в середине сентября "Укрзализныця" заявила о чистом убытке почти в полтора миллиарда гривен.

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