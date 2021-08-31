"Укрзализныця" заключила два договора с рекрутинговым агентством "Экзекьютив Серч Юкрейн" для подбора руководящего персонала на сумму 3,89 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные системы Prozorro.

В документе говорится, что за 1,98 млн грн до конца года агентство должно найти кандидатов на посты председателя правления УЗ, его заместителей, и членов правления. За 1,91 млн грн агентство отберет четырех независимых членов набсовета компании.

При этом УЗ отклонила предложение подобрать персонал за 1,71 млн грн от своего подразделения Ивано-Франковский локомотивный завод из-за отсутствия в штате завода достаточного количества квалифицированного персонала.

В тендере говорилось, что компания должна иметь треть сотрудников, один из которых с опытом работы в сфере поиска и подбора кандидатов на должности руководящего персонала не менее 10 лет, двое других - не менее пяти лет. Завод указал в заявке главного конструктора со стажем 26 лет, главного бухгалтера со стажем 18 лет и начальника отдела сбыта со стажем 16 лет.

По тем же основаниям УЗ отклонила заявку компании "Маунт Поинт" со вторым наиболее дешевым предложением.

Компания "Экзекьютив Серч Юкрейн", которая выиграла тендер, предложила цену на 41% ниже ожидаемой стоимости закупки рекрутинговых услуг в 6,64 млн грн.

Как известно, она была создана в 2015 году и принадлежит латвийскому агентству Executive Search Baltics, конечными бенефициарами по которой является директор Лиегис Виестурс и Айга Авотина. Украинская и латвийская фирмы входят в рекрутинговую сеть Amrop. С 2019 года Экзекьютив Серч Юкрейн получила подрядов на 6,2 млн грн.

Напомним, ранее мы писали, что "Укрзализныця" планирует потратить 35 миллионов на аналитические услуги у Deutsche Bahn.

Также сообщалось, что экс-главу "Муниципальной варты" в Киеве будут судить за закупку фиктивных обучающих курсов на 580 тысяч.