В Харьковской области должностные лица филиала "Укрзализныци" присвоили себе около двух миллионов гривен. В течение последних лет они вносили неправильные сведения в документы и забирали себе зарплату, которую незаконно начисляли подчиненным.

Об этом сообщает в субботу, 28 августа, пресс-служба управления СБУ на своей странице в Фейсбук.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что чиновники "Укрзализныци" в Харьковской области "заработали" около двух миллионов гривен, которые выделялись для зарплаты сотрудникам.

"По материалам следствия, к преступной схеме причастны должностные лица структурного подразделения филиала "Пассажирская компания". В последние годы руководство вносило недостоверные сведения в официальные документы, а незаконно начисленную подчиненным зарплату присваивали", - сказано в записи в соцсети.

На рабочих местах людей, задействованных в преступной схеме, уже провели обыски, в ходе которых нашли несколько доказательств: документы и сведения об учете рабочего времени.

Махинации в "Укрзализныце" уже стали традицией. Ранее мы рассказывали, что пятеро сотрудников "Укрзализныци" в Ровенской области похищали ежедневно до тонны топлива.

Также "Страна" сообщала, что в "Укрзализныце" организовали фейковый ремонт вокзала на 750 тысяч гривен.