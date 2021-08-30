Движение поездов возле станции Авдеевка в Донецкой области, которая несколько дней назад оказалась под обстрелами, будет ограничено еще на пять дней - до пятницы, 3 сентября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" в понедельник, 30 августа.

По информации УЗ, поезд №136 Киев - Авдеевка временно не будет курсировать до Покровска.

Ограничения касаются и пригородных поездов. В частности, поезд №826 Днепр - Авдеевка будет курсировать только до станции "Очеретино".

В связи с этим в УЗ призывают пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации на сайте или в соцсетях УЗ.

Напомним, 28 августа движение поездов в Донецкой области из-за обстрела ограничили до понедельника, 30 августа. Однако введенные на выходных ограничения в УЗ, как стало известно сегодня, решили продлить.

В связи с обострением на Донбассе утром в понедельник туда отправился спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он констатировал обострение ситуации в регионе.

Также мы писали, что под обстрелами на Донбассе на прошлой неделе погибли два украинских военнослужащих.