Глава синодального управления войскового духовенства Православной церкви Украины (ПЦУ) Иоан Яременко на фоне очередного обострения на Донбассе "благословил" украинских военных открывать огонь в ответ на обстрелы.

Об этом он написал в комментарии на Facebook.

"Благословляю давать команду на "ответку", потому что зло, которое не пресекается, имеет свойство преумножаться", - написал он.

Напомним, последние дни наблюдается серьезное обострение на фронте. Сегодня на Донбассе в седьмую годовщину выхода украинских военных из Иловайского котла произошли новые обстрелы, в результате которых пострадали 10 человек.

При этом вчера в зоне боевых действий также было неспокойно. Под обстрел попала железнодорожная станция в Авдеевке. В связи с этим движение поездов было временно ограничено. Как утверждают в "УЗ", ограничение будет действовать три дня - составы будут курсировать до ст. Покровск и Очеретино.

"Страна" подробно разбиралась, что стоит за возобновлением обстрелов на Донбассе.

Как мы писали, в День независимости на Донбассе погиб один военный, еще один был ранен.