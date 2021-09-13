Совокупный чистый убыток "Укрзализныци" за первое полугодие 2021 года составил 1,4 миллиарда гривен. Об этом говорится в отчете о выполнении показателей финансового плана госпредприятия. Это объясняют снижением объема перевозок и ростом их себестоимости. Об этом сообщает "Марлин".

По состоянию на июль 2021 года у компании накопилось 39,1 млрд грн кредитов перед банками.

"Убыточная деятельность "Укрзализныци" вызвана уменьшением объемов перевозок и превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода", - объясняют представители транспортной монополии.

План грузовых перевозок не выполнен на 6%, а пассажирских перевозок - на 11,3%.

Также "Укрзализныця" называет негативными факторами уменьшение транзитных перевозок железной и марганцевой руды через Украину, а также снижение экспорта зерна на фоне уменьшения урожая и более низкого спроса на украинскую зерновую продукцию в начале года, учитывая активизацию предложений из РФ.

Но по сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от грузовых перевозок увеличились на 564,9 млн грн или на 1,8%, а от пассажирских перевозок - на 511,4 млн грн (плюс 26,7%).

Напомним, 5 февраля 2020 года "Укрзализныця" вместе с национальным оператором железных дорог Германии Deutsche Bahn AG и компанией DB Engineering & Consulting GmbH подписали меморандум о взаимопонимании относительно стратегического партнерства по развитию УЗ.

Однако уже в сентябре в УЗ заявили, что не видят необходимости в сотрудничестве с оператором железных дорог Германии Deutsche Bahn.