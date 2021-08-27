"Укрзализныця" в рамках возобновления международного железнодорожного сообщения с Молдовой с 28 августа пустит поезда Одесса — Кишинев.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ.

По данным компании, поезд № 642/641 будет курсировать ежедневно. Первый рейс в направлении Кишинева отправится 28 августа, в направлении Одессы — с 29 августа. Из Одессы поезд будет отправляться в 18:36, прибытие в Кишинев в 22:33. Отправление из Кишинева в 07:09, прибытие в Одессу в 10:55.

Сообщается, что в 2019 году пассажиропоток между Украиной и Молдовой превышал 90 тысяч, однако сообщение прекратилось 18 марта 2020 года из-за пандемии. Спустя 1,5 года по инициативе УЗ и при поддержке Calea Ferata din Moldova достигнута договоренность возобновить сообщение Одесса-Кишинев.

Билеты можно купить в кассах вокзалов АО "Укрзализныця" и "железной дороги Молдовы".

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует потратить 35 миллионов на аналитические услуги у Deutsche Bahn.

Также мы писали, что в июле "Укрзализныця" запустила два пригородных поезда на востоке Украины.

Кроме того, сообщалось, что "Укрзализныця" запустила две скоростные электрички на курорты под Одессой.