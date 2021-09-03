Начиная с завтрашнего дня, 4 сентября, компания "Укрзализныця" возобновит движение поездов до прифронтового города Авдеевка, который находится в Донецкой области. В течение семи дней поезда "Укрзализныци" приостановили свое движение туда из-за массовых обстрелов 28 августа.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Так, поезда в Авдеевку снова будут ходить из двух городов - Киев и Днепр, пригородные поезда также начнут свою обычную работу.

"Восстанавливаем обычный график движения поездов, следующих в Авдеевку. С 4 сентября поезда №136/135 Киев - Авдеевка, №825/826 Днепр - Авдеевка и пригородные поезда возвращаются к обычному графику движения", - пишут в сообщении.

На данный момент, как сообщает "Укрзализныця", билеты на эти рейсы уже есть в продаже.

Напомним, "Страна" писала о том, что в субботу, 28 августа, из-за обстрела противника на территории Донбасса движение поездов в Донецкой области, рядом со станцией Авдеевка, было ограничено.

Позже, пресс-служба "Укрзализныци" заявила, что движение поездов возле станции Авдеевка в Донецкой области будет ограничено еще на пять дней - до сегодняней пятницы, 3 сентября.