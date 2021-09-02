Утром в четверг, 2 сентября, в Украине, где спасатели объявили в штормовое предупреждение, задерживаются по прибытию десять поездов. Большинство из них опаздывают на 40 минут - час, однако поезд №274 Одесса - Черновцы - сразу на пять часов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" в Telegram-канале.

В УЗ рассказали, что поезда опаздывают из-за непогоды и технических перебоев.

По состоянию на утро 2 сентября задерживаются поезда по маршрутам:

№274 Одесса - Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);

№82 Киев - Ужгород (3 часа 40 минут);

№136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);

№49 Киев - Трускавец (2 часа);

№791 Кременчуг - Киев (1 час 40 минут);

№12 Одесса - Львов (1 час 10 минут);

№108 Одесса - Ужгород (1 час);

№38 Запорожье - Киев (1 час);

№26 Одесса - Рахов (40 минут);

№11 Львов - Одесса (40 минут).

Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця продлила ограничение движения поездов близ Авдеевки из-за обстрелов.

Также писали, что "Укрзализныця" запустила четыре новых "курортных" поезда.

Кроме того, сообщалось, что УЗ с 19 июля возобновила следование двух пригородных поездов, которые объединят ключевые населенные пункты в Луганской и Донецкой области.