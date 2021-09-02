В четверг из-за непогоды и техсбоя задерживаются 10 поездов "Укрзализныци". Список
Утром в четверг, 2 сентября, в Украине, где спасатели объявили в штормовое предупреждение, задерживаются по прибытию десять поездов. Большинство из них опаздывают на 40 минут - час, однако поезд №274 Одесса - Черновцы - сразу на пять часов.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци" в Telegram-канале.
В УЗ рассказали, что поезда опаздывают из-за непогоды и технических перебоев.
По состоянию на утро 2 сентября задерживаются поезда по маршрутам:
- №274 Одесса - Черновцы (задержка составляет 5 часов 10 минут);
- №82 Киев - Ужгород (3 часа 40 минут);
- №136 Белгород-Днестровский - Черновцы (2 часа 10 минут);
- №49 Киев - Трускавец (2 часа);
- №791 Кременчуг - Киев (1 час 40 минут);
- №12 Одесса - Львов (1 час 10 минут);
- №108 Одесса - Ужгород (1 час);
- №38 Запорожье - Киев (1 час);
- №26 Одесса - Рахов (40 минут);
- №11 Львов - Одесса (40 минут).
Ранее мы рассказывали, что Укрзализныця продлила ограничение движения поездов близ Авдеевки из-за обстрелов.
Также писали, что "Укрзализныця" запустила четыре новых "курортных" поезда.
Кроме того, сообщалось, что УЗ с 19 июля возобновила следование двух пригородных поездов, которые объединят ключевые населенные пункты в Луганской и Донецкой области.