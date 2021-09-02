В четверг, 2 августа, в Украине действует штормовое предупреждение. Из-за ветра спасатели предупреждают о потенциальной опасности.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, спасатели говорят, что ночью на севере и западе страны будет дуть сильнейший ветер. Днем непогода сохранится, порывы будут достигать 15, а местами даже 20 метров в секунду.

В связи с этим спасатели объявили в стране желтый (первый) уровень опасности.

Кроме того, как пишет ГСЧС, непогода и сильный ветер сегодня будут характерны для столичного региона.

Напомним, "Страна" писала о том, что по данным Укргидрометцентра, в Украине из-за глобального потепления уже через 20 лет может исчезнуть зима. Дело в том, что наша страна сильно подвержена климатическим изменениям, каждый год у нас теплеет в среднем на 1,6 или даже на 1,7 градус. Зима ежегодно укорачивается, а лето, напротив, удлинняется.

Также мы сообщали, что на выходных в США из-за непогоды отложили отправку грузового корабля Cargo Dragon к МКС. Запуск был запланирован на субботу, но в итоге состоялся в воскресенье.