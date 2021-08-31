Глобальное потепление и вызванные им климатические изменения уже в ближайшие двадцать лет могут привести к тому, что зимы в Украине больше не будет.

Об этом руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил в интервью "Парламент.ua".

По данным Кульбиды, Украина - одна из стран, в которой климатические изменения на погоду сказывается очень серьезно. Всего за последние несколько лет температура у нас повысилась на 1,6 - 1,7 градуса. При этом каждый год летний период становится дольше примерно на 10-15 дней. При этом зима укорачивается. Если тенденция сохранится, то уже через 20-25 лет она и вовсе может исчезнуть.

При этом глобальное потепление может навредить аграрному сектору Украины, однако избежать этого могут помочь современные технологии. Более того, во время посева в этом году погода была хорошей, поэтому урожай кукурузы и озимых культур будет рекордным.

Напомним, "Страна" писала о том, что температура в Киеве в июле оказалась на 3,3 градуса выше нормы, целых 17 дней градусники показывали выше +30.

Также мы сообщали, что ООН выпустила доклад о грядущей климатической катастрофе.