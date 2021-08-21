Из-за праздников украинские спасатели переходят на усиленный режим службы. К дежурству привлекут вертолеты
С 09:00 субботы, 21 августа по 09:00 среды, 25 августа, украинские спасатели перешли на усиленный режим работы. Такое решение их руководство приняло из-за предстоящих праздников.
Об этом предупреждает пресс-служба ведомства.
Спасатели будут усиленно мониторить, соблюдаются ли правила техногенной и пожарной безопасности. Особенно в местах, где бывает много людей и где проводятся праздничные мероприятия. Также усилят контроль в столичных аэропортах.
В праздничный период будут дежурить около 8 600 спасателей и 2 800 единиц техники, в том числе почти 700 спасателей и 110 единиц техники на объектах проведения праздничных мероприятий.
К дежурству привлечено девять летательных аппаратов, включая два вертолета в аэропорту "Киев" (Жуляны).
Также сообщается, что в состояние готовности приведены 28 пиротехнических расчетов.
В Украине 24 августа по всей стране запланированы различные мероприятия, в Киеве состоится военный парад.
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