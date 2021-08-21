В этом году в честь 30-летия Дня Независимости украинцам предлагают масштабную программу празднований, которая растянется на несколько дней. Это 150 торжественных мероприятий, которые запланированы по всей стране (все мероприятия по областям доступны на цифровой карте по ссылке).

В День флага запанированы поднятия гигантских флагов по всей стране.

В День Независимости главными мероприятиями станет военный парад в воде и на суше - в Киеве и Одессе, большой концерт украинских звезд на стадионе "Олимпийском" и концерт итальянского тенора Андреа Бочелли.

На все мероприятия из бюджета уйдет порядка 5,5 млрд грн. Сюда входит реконструкция шести региональных аэропортов, завершение строительства "Охматдета" и другие места, где можно помпезно "перерезать ленточку". Непосредственно на торжественные мероприятия направят 100 миллионов.

Отметим, что это самый дорогой День независимости в истории Украины.

Собрали детальную афишу всех мероприятий.

21 августа

В Киев по приглашению Владимира Зеленского еще в пятницу прибыл Вселенский патриарх Варфоломей.

В 10:00 он побывает в Михайловском Златоверхом соборе. А в 11:00 приедет в Верховную Раду, где пройдет митинг прихожан УПЦ, которые выступают против этого визита и считают, что он углубит церковный раскол в Украине.

22 августа

В 09:00 Варфоломей проведет литургию в соборе Святой Софии вместе с руководителем ПЦУ Епифанием.

Ранее известные представители украинской науки, культуры и спорта призвали Вселенского патриарха Варфоломея отказать от визита в Украину на празднование 30-летия независимости, чтобы не провоцировать новый церковный раскол.

В УПЦ заявили, что не будут принимать участие в официальных мероприятиях, если в них будет участвовать Варфоломей.

Награждение выдающихся украинцев

Мероприятие пройдет в Мариинском дворце с 19:00 до 20:00.

Президент вручит выдающимся украинцам награду "Национальная легенда Украины" - за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и значительный вклад в развитие науки, национальной экономики, культуры, образования, искусства, здравоохранения, спорта и активной благотворительной и общественной деятельности.

Фестиваль "Путешествуй по Украине"

Это дебютный фестиваль-ярмарка, которая объединяет все регионы страны в одном месте. Фестиваль пройдет с 22 по 24 августа в музее Пирогово.

"Каждый из 24 регионов Украины и Крым представят свой туристический, культурный и гастрономический потенциал", - говорится в сообщении на сайте организаторов мероприятия в Facebook.

Также обещают мастер-классы по традиционным украинским ремеслам.

Оркестр в ботсаду

22 августа оркестр Lords of the Sound даст концерт хитов украинской эстрады в большом ботаническом саду им. Гришка.

Музыканты сыграют песни из репертуара Назария Яремчука, Владимира Ивасюка, Софии Ротару и Квитки Цисык.

Стоимость билетов 240-640 грн.

Выставка "На линии огня"

Предметно-документальная выставка "На линии огня" в парке "Владимирская горка" будет доступна киевлянам с 20 по 24 августа.

С 10:00 до 22:00.

23 августа - День государственного флага

В этот день в географическом центре Украины - Черкасской области - президент Украины Владимир Зеленский поднимет сине-желтый флаг - символ независимости страны.

В 11:00 также состоится церемония поднятия государственного флага в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне (ул. Лаврская, 24).

Фасады Верховной Рады, Национальной оперы, дворца "Украина", ЦУМа, ТРЦ "Гулливер" в столице засветятся цветами государственного флага.

Похожие торжества с утра пройдут в разных городах и областных центрах Украины.

Например, в Полтаве уже подняли самый большой государственный флаг области в тестовом режиме. Действо, как и полагается, отсняли заранее для рекламного ролика под патриотическую музыку, чтобы пригласить всех жителей повторить поднятие флага 23 числа.

А вот в Херсоне флаг уже не поднимут, после того, как на днях там рухнул флагшток высотой 70 метров, установленный к мероприятию.

Все мероприятия проходят в рамках президентской программы "Большого строительства".

Власти Киева к празднику приурочили установление нового трезубца на 90-метровом флагштоке рядом с монументом "Родина-мать". Как видим, это немного выбивается из тематики поднятия гигантских флагов по всей стране.

Трезубец золотистого цвета, более легкий, чем предыдущий и оснащен современным поворотным механизмом. Его установили заранее.

Праздничные концерты в районах столицы

В парке им. Т. Шевченко пройдет праздничный концерт "Хай квітне моя Україна"

Около Голосеевской РГА запланирована концертно-творческая программа "В моїм серці квітне Україна"

Рядом с Деснянской РГА состоится праздничный концерт с участием профессиональных и творческих аматорских коллективов "Ми різні, але єдині, ми діти твої, Україно".

На Контрактовой площади пройдет творческое мероприятие с участием оркестра и отдельных исполнителей.

На площадке около Оболонской РГА тоже выступят аматоры с концертной программой "Моя Україна - єдина та вільна!".

Саммит "Крымская платформа"

Главным событием дня станет саммит "Крымской платформы", который пройдет в КВЦ "Парковый" и объединит 44 государства и организации, из которых - 14 глав государств, правительств и ЕС.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Киев сформировал ядро международной коалиции за освобождение Крыма и по итогам саммита будет согласована Крымская декларация. Это итоговый документ саммита, который должен зафиксировать принципиально важные положения для Украины.

Стартует Инаугурационный саммит в 10:50, а в 14:30 (ориентировочно) президент Украины выступит с заявлением по итогам саммита.

Саммит первых леди и джентльменов

В этот же день пройдет саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности", инициатором которого стала Елена Зеленская.

Событие начнется в 11:00 в заповеднике "София Киевская".

Благотворительный концерт

В Национальном академическом театре оперы и балета Украины им. Т. Шевченка пройдет праздничный концерт для лидеров государств при участии легенд оперы и балета.

Впрочем, в афише на официальном сайте об этом мероприятии ничего не сказано. По всей видимости, оно будет закрытым.

Фестиваль воздушных шаров "Монгольфьерия. Я – гражданин"

Мероприятие пройдет на ВДНГ 23-24 августа. Украинцев приглашают посмотреть посмотреть на запуск 15 аэростатов и прокатиться на воздушном шаре.

В программе мероприятия также выступления воздушных гимнастов, шоу-программа и фудкорты с украинской кухней.

Но и это "удовольствие" не бесплатное - входной билет на семью - 290 грн, свободный полет - 3550 грн, а премиум-полет 14 200 грн.

Показ фильмов

В кинотеатрах сети КП "Киевкинофильм" покажут такие киноленты: "Сильнее, чем оружие" и "Михаил Грушевский".

Фестиваль-конкурс "Ты в сердце моем, Украина!"

Мероприятие продлиться с 23 по 24 августа - с 12:00 по 20:00 на территории парка отдыха Певческое поле.

Спортивные мероприятия

С 9:00 до 16:00 на причале № 6 Киевского речного вокзала (около церкви святого Николая) пройдет Парусная регата "День независимости".

В 10:00 стартует легкоатлетические соревнования "Забег в Пирогово". Они пройдут на территории одноименного музея народной архитектуры и быта Украины.

24 августа

Военный парад на Крещатике и Майдане

Парад начнется в 10:00, в нем примут участие все виды войск, включая флот, поэтому одним из мест проведения станет Одесса, где боевые корабли пройдут у Малого фонтана и Морского вокзала. К празднованию также присоединятся представители флота стран-партнеров.

По Майдану и Крещатику пройдут колоны техники и военных (400 единиц техники и оружия, свыше 5 тысяч военных) в том числе курсантки на каблуках и пограничники с собаками (чего ранее на парадах не было).

Над городом пролетит воздушная колонна из 51 самолета и десятка резервных воздушных суден.

Морпехи проедут на 12 бронированных автомобилях "Козак-2", которые поступили на вооружение перед началом подготовке к параду.

После парада запланирован торжественный концерт. Уже известно, что центр Киева будет перекрыт, а на Михайловской площади установят несколько сцен.

10:00 на Трухановом острове дадут артиллерийский салют.

Выставка техники и вооружения Минобороны

С 23 по 24 августа в мемориальном комплексе "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" пройдет статическая выставка современных образцов вооружения и техники сил безопасности и обороны.

В парке "Отрадный" пройдет праздничная концертная программа.

В парке культуры и отдыха "Победа" состоится торжественное возложение цветов и концерт "Незалежна і вільна ти, моя Україна".

Спортивные мероприятия.

Спортивно-массовое мероприятие "Матч Побратимов 2021" по богатырскому многоборью на Оболонской набережной, 20;



С 8:00 до 12:00 велопробег "Darnytsya city ride". Старт и финиш - на ул. Славгородской около входа в парк "Партизанской Славы".



12:00 Открытый турнир спортивного клуба "Долгожитель" по настольному теннису среди ветеранов и массовый заплыв на 500 метров в парке культуры и отдыха "Гидропарк".



С 8:00 до 22:00 Международный чемпионат по воркауту в Центральном парке культуры и отдыха около арки Дружбы народов.



С 9:00 до 13:00 Спортивно-массовое мероприятие "Забег в вышиванках" на территории комплекса "Экспоцентр Украины" ул. Академика Глушкова, 1



С 9:00 до 20:00 Всеукраинский фестиваль по случаю Дня независимости Украины в Центральном парке культуры и отдыха около арки Дружбы народов.

Первый фестиваль новой украинской культуры "Спалах"

Фестиваль "Спалах" начнется в 12:00 на Трухановом острове (локация ЮБК). По замыслу организаторов, он станет площадкой для современных украинских артистов и музыкантов.

В рамках первого "Спалаха" будут представлены следующие гости: Вагоновожатые, Cape Cod, Люси, Komissiya, Стас Королев, Раёк, Палиндром, Лилу45, Zbaraski, Hyphen Dash, Sera Sheer, Lucas Bird и другие.

Фестиваль будет также включать маркет актуальных украинских брендов, выставку стрит-арт-художников и другие активности.

Билет на фестиваль стоит от 549 грн.

Марш националистов

В 13:00 пройдет Марш националистов. Мероприятие будет называться "Марш защитников Украины". Сбор участников объявлен в парке Шевченко. Атошников будут свозить автобусами со всех областей.

Маршрут пока неизвестен, но ранее проходил от парка Шевченко по Крещатику до Майдана.

Парад на Днепре

С 14:00 на Днепре рядом с Трухановым островом и Речным вокзалом пройдет речной парад катеров ВМС (трех малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск", "Коростень" и "Никополь", а также десантного катера "Сватово") и погранслужб. Еще будут представлены две 11-метровые лодки Willard и две 7-метровые лодки Willard.

Катера заранее выйдут из Одессы и Очакова.

Морская охрана Госпогранслужбы покажет два катера "Safe Boat 27" и катер проекта UMS-1000 Морской охраны ГПСУ.

Рада собирается утвердить Большой государственный герб

На 14:20 запланировано внеочередное заседание Верховной Рады в связи с требованием президента Владимира Зеленского рассмотреть законопроект о "О большом государственном гербе Украины".

Концерт Бочелли

В 17:00 на площади Конституции (рядом с Верховной Радой и Мариинским дворцом) выступит итальянский оперный певец Андреа Бочелли.

Маэстро будет петь вместе с украинскими солистками Национальной оперы Украины Людмилой Монастырской, Тамарой Калинкиной и украинскими певицами - Тиной Кароль и Джамалой.

Концерт Бочелли заявлен как "фандрайзинговое" мероприятие. То есть присутствие на концерте предполагает сбор добровольных пожертвований украинцев.

Сопровождать концерт будет Национальный симфонический оркестр под руководством Владимира Сиренко и при участии Национального украинского народного хора Украины имени Григория Веревки. Дирижер - маэстро Марчелло Рота.

Концерт "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны"

С 18:00 до 21:00 на НСК "Олимпийском" состоится концерт украинских звезд.

Выступят такие артисты: София Ротару, Нина Матвиенко, Океан Эльзы, Наталья Могилевская, Тина Кароль, Оля Полякова, Сергей Бабкин, Виктор Павлик, Олег Винник, Ирина Билык, Братья Гадюкины, Валентин Дитюк, Арсен Мирзоян, Людмила Монастырская, Вопли Видоплясова, Александр Пономарев, Христина Соловей, DZIDZIO, Тарас Петриненко, GO-A, Скай, ТНМК, Скрябин, DOROFEEVA, Верка Сердючка, Потап, BRUTTO, Руслана, MOZGI, Джамала, KAZKA, Монатик, TAYANNA, а также Киевский симфонический оркестр и ансамбль имени Вирского.

В Офисе президента намекнули, что музыкальный перформанс объединит песни, ставшие музыкальным наследием прошлых поколений, с хитами будущего. Что и будет символизировать культуру нашей независимости. По всей видимости, ожидается нечто наподобие попурри, которое завершится световым и дрон-шоу, а также фейерверком.

В итоге концерт оброс массой скандалов, главные из которых цены за входной билет от 200 до 2700 грн и отказ от выступлений многих украинских исполнителей с русскоязычным репертуаром - Green Gray, Бумбокс, Плач Иеремии, Katya Chilly, Друга Ріка, Антитела, Onuka и другие.

По задумке властей, вырученные от концертов деньги пойдут на создание Центра современного искусства "Музей Ивана Марчука". И чтобы как-то сгладить ситуацию о платном главном концерте ко Дню Независимости, в Минздраве пообещали всячески поощрять украинцев за вакцинацию, сделанную с 18 августа: предоставить им билеты на концерт ко Дню независимости бесплатно или подарить неделю подписки на сериалы и кино Megogo.

Что касается группы Green Grey, то в Офисе президента назвали основную причину, по которой музыкантам не дали участвовать в концерте ко Дню независимости - критику языкового закона.

25 августа Ниагарский водопад станет "сине-желтым"

Ниагарский водопад на границе Канады и США осветят в сине-желтые цвета. Эту акцию к 30-летию Независимости Украины инициировало украинское посольство.

Наблюдать действом можно будет в режиме онлайн по ссылке. Начало - в 5:00 по киевскому времени.

Также в честь праздника НБУ выпустило памятные банкноты номиналом 100 грн и 500 грн. тиражом 30 000 шт. каждая. Они уже доступны в интернет-магазинах нумизматической продукции НБУ и банков-дистрибьюторов: Ощадбанка, "Укргазбанка", РАДАБАНКа, "ТАСкомбанка". Цена памятной банкноты номиналом 100 гривен составляет 114 грн, а 500 гривен стоят 512 гривен.

Выставка "Пектораль. Находка столетия"

Место и время проведения: до 31 октября на 2 этаже Музея исторических драгоценностей Украины в Киево-Печерской Лавре.

Выставка цветов на Певчем поле

Выставка цветов "Во Вселенной Марии Примаченко", приуроченная Дню Независимости Украины, продлиться до 19 сентября в Печерском ландшафтном парке.

Здесь можно будет увидеть 3d композиции с элементами творчества художницы (мифические звери, птицы, сюжеты сельского быта).

Выставка - "От УНР к Украине"

С 23 августа по 23 октября в национальном заповедники "София Киевская" (галерея "Хлібня").

Какие мероприятия пройдут в других городах

Харьков

23 августа

В 08:30 на Сергиевской площади состоится торжественная церемония поднятия государственного флага Украины.

24 августа

В 09:00 на площади Конституции состоится торжественное возложение цветов.

В 14:00 - открытие смотровой площадки на здании Госпрома с мультимедийным оборудованием. В целом, на все реставрационные работы планировали потратить около 20 млн. грн. Ожидается, что локация станет любимой для туристов и жителей города.

В 19:00 на лестнице Харьковского национального театра оперы и балета им. Н. Лысенко состоится праздничный концерт в честь 30-летия Дня Независимости.

10 сентября "Мобильный форум современного искусства" - круизная мобильная конференция, которая состоится в поезде "ГогольTRAIN", который в течение 30 дней будет курсировать в разные направления и регионы страны.

Поезд "ГогольTRAIN" будет направляться из Киева в Харьков и 12 сентября возвратиться обратно в столицу.

С проектом можно ознакомиться на сайте. Стоимость билетов - от 400 грн.

Одесса

23 августа

09:00 - торжественная церемония поднятия флага у нового пассажирского терминала Международного аэропорта "Одесса" с привлечением погранвойск и военного оркестра.

10:00 - торжественная церемония поднятия флага на административном здании Одесского горсовета (Думская площадь, 1)

11:00 - торжественное поднятие флага на Потемкинской лестнице под музыкальное сопровождение оркестра ВМ ВСУ. Длина флага будет равняться количеству лет независимости Украины.

10:00 - выставка "Символы украинского государства" в Историко-краеведческом музее города.

С 10:00 до 16:00- бесплатное посещение всех экспозиций в главном здании Одесского историко-краеведческого музея (ул. Гаванная, 4) и музея "Степная Украина" (ул. Ланжероновская, 24а)

20:00 на Потемкинской лестнице состоится концерт Одесского национального академического театра оперы и балета "Спадщина.ua".

24 августа

10:00 - торжественное прохождение боевых кораблей и судов обеспечения, пролет авиации, воздушный, морской и статистический показ вооружения и военной техники на внешнем рейде морского порта Одесса.

Прохождение состоится при участии командования военно-морских сил вооруженных сил Украины, руководства области и города. Гости получат возможность не только увидеть прохождение боевых кораблей, но и послушать военный духовой оркестр.

11:00 - "Живая цепь" людей в вышиванках, посвященная Дню Независимости. Акция символизирует единство украинского народа и традиционно проходит на Приморском бульваре возле памятника Дюку де Ришелье. Вход свободный.

12:00 Фестиваль народного творчества "На хвилях єднання" пройдет на территории средневековой Аккерманской крепости - визитной карточке Белгород-Днестровского района.

16:30 - праздничный сине-желтый автопробег по улицам города ко Дню независимости. Маршрут будет пролегать через Приморский бульвар - Думскую площадь - ул. Пушкинскую - ул. Греческую - ул. Ришельевскую - Привокзальный переулок - привокзальную площадь - ул. Среднефонтанскую - ул. Пироговскую - проспект Шевченко - площадь 10 Апреля. Колонна останавливается для совместной фотографии.

Автоколонна формируется у памятника Дюку де Ришелье.

19:00 - Большой гала-концерт под открытым небом "С Украиной в сердце" (Потемкинская лестница).

Гости мероприятия: украинская electro-folk группа ONUKA та НАОНІ. А также музыкальный подарок - выступление известной украинской рок-группы, название которой харьковчане узнают 24 августа.

Днепр

23 августа

10:00 - официальная церемония торжественного поднятия государственного флага Украины и открытия мемориальной доски погибшему участнику ООС Сергею Гайченко на территории Михайловской общеобразовательной школы I-III ступеней Раевского сельсовета.

24 августа

09:00 - праздничная ярмарка на ул. Александра Поля, 1, около здания Днепропетровской ОГА. В программе ярмарки выступят творческие коллективы со всей области и пройдут выставки.

18 сентября

10:00 Этно-фестиваль "Петриковский Дивоцвит" в с. Петриковка. На фестивале собираются умельцы со всей области, чтобы похвастаться своими изделиями - куклами, посудой и национальной одеждой в традиционном стиле, коваными изделиями, плетеными корзинами и др.

Гостей будут развлекать мастера Петриковской росписи, народные ансамбли и казаки. Для ценителей украинской кухни откроют целые аллеи с национальной едой - варениками, салом, выпечкой и медом.

Основу фестиваля составит ярмарка предметов декора, украшенных всемирно известной петриковской росписью.

Львов

23 августа

9:00 - торжественное открытие флагштока и церемония поднятия самого большого государственного флага Украины с участием военнослужащих ВСУ и стран-партнеров с маршем военного оркестра на ул. Героев Майдана, 32 (Академия Сухопутных войск).

20:00 - концерт "Рождение Независимости" - это концерт-действо, которое состоится накануне Дня Независимости на площади перед Львовской национальной оперой. Зрители смогут насладиться классической музыкой, световым и огненным шоу, уличным театром (пр. Свободы, 28).

Исполнителями станут около 300 человек: артисты Львовской национальной оперы, Львовской хоров "Гомон" и Галицкого камерного хора, капеллы "Карпаты", актеры театра "Воскресение", мировая звезда оперной сцены Ольга Кульчинская и др.

Также состоится уличное представление "Сны по Кобзарю" - взгляд на желанную Независимую Украину через мировосприятие Тараса Шевченко.

Вход свободный (при наличии приглашений, которые можно получить в кассе театра в день события).

24 августа

9:30 - Благодарственная молитва за Украину по случаю 30-й годовщины Дня Независимости Украины в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11), с участием военнослужащих, руководящего областью и общественностью.

10:00 Трансляция военного парада с города Киева на центральной площади Львова, около памятника Тарасу Шевченко. Здесь же состоится вручение благодарственных грамот председателем Львовской ОГА по случаю 30-летия Независимости Украины.

12:00 Показательное выступление роты почетного караула Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного и дефиле военного оркестра (площадь у памятника Шевченко).

15:00 - во Львовском государственном мемориальном музее Михаила Грушевского (ул. Ивана Франка, 154) представят творческий проект "История Украины-Руси в фигурах и образах", которая отражает путь нашей страны к самостоятельности и занятию достойного места в кругу европейских государств и мирового сообщества.

На выставке экспонируются произведения известных художников, мастеров художественного дела: Мирона Яцива, Владимира Гамаля, Ярослава Юзькива, Николая Опанащука, Василия Семенюка.

18:30 - праздничный концерт к 30-летию Независимости Украины состоится под открытым небом на а площади возле Национальной академии сухопутных войск им. гетмана Петра Сагайдачного, что на ул. Стрыйской.

Выступят такие артисты: Alyona Alyona, KALUSH, Аркадий Войтюк, NAVKA, PATSYKI Z FRANEKA.